Montserrat Rodríguez Ejarque con objetivos definidos

Es una de las cartas fuertes de SLP en 100 y 200 metros planos.

Como en un abrir y cerrar de ojos, así es una competencia en los 100 y 200 metros planos para Montserrat Rodríguez Ejarque, la velocista potosina que está brillando en el atletismo nacional y juvenil en los Estados Unidos, pero ahora busca hacer lo mismo en el plano internacional en agosto próximo que asista el XIX Campeonato Mundial de Atletismo Sub 20 "Cali 2022".

En reciente visita a las instalaciones de EL SOL DE SAN LUIS, acompañada de su mamá, charlamos con ella de diferentes temas y nos dimos cuenta de que ya a sus 18 años de edad, tiene una visión muy clara de lo que quiere y lo manifiesta abiertamente, siempre con una sonrisa de oreja a oreja. De entrada nos platicó lo que han sido estas dos últimas semanas en el aspecto deportivo, al conquistar cuatro medallas, récord y calificar al Mundial Sub 20 en Colombia.

"La primera semana tuve los Juegos Nacionales CONADE en Hermosillo, Sonora y gané dos oros para SLP, en 100 metros planos implanté récord potosino con 11.75, y en los 200 metros planos paré los relojes en 24.15. En la siguiente estuve en Querétaro en el Campeonato Nacional de Atletismo Sub 18 y Sub 20, que fue selectivo para el Mundial de Cali 2022 en Colombia. Logré primer lugar (oro) en los 100 metros con tiempo de 11.99 pero no di la marca que me pedían de 11.90. Pero en los 200 metros planos si lo logré, porque ya había dado el tiempo en una competencia en semana santa con 24.34 y para el Mundial pedían 24.40, entonces para confirmar mi lugar tenía que ubicarme entre las dos primeras, y finalice en segundo lugar (plata) y aunque mi tiempo no fue bueno hice 24.49, el pase al Mundial se logró y pues voy a ir a Cali en esta prueba".

Explica que además de la alegría de obtener la calificación a la cita mundialista, logró mejorar sus marcas personales, "la verdad que en el Nacional CONADE iba con la esperanza de ganar pero si me tomó por sorpresa el que pudiera bajar mis tiempos en ambas pruebas, y por mucho. En 100 metros planos era 11.85 y registré un 11.75, y en los 200 mts/planos tenía 24.34 e hice 24.15. Busqué con esa motivación mejorarlos aún más en el Nacional en Querétaro, pero me sentí algo cansada y aunque no se lograron bajar, disfrute mucho mis competencias".

Explica que el hecho de mejorar sus marcas fue una combinación de factores, "me estuve preparando para ello, entrené como nunca y también quizás fue mucho porque tuve oportunidad de platicar con mi psicóloga y estar mentalmente al 100%, porque en el atletismo el 50% es tu capacidad mental y el otro 50% es tu estado físico, entonces trabajé ambos y se combinó con que la pista estaba rápida, tuvimos un clima muy bueno y me sentía motivada".

Radicar y competir en Estados Unidos

Montserrat desde los seis años practica el atletismo de pista, siendo el cubano Raúl Couquet quien radica en la capital potosina, su entrenador, y él que la fue llevando poco a poco hasta potenciar sus cualidades para las pruebas de velocidad, principalmente en los 100 y 200 metros planos, en las que empezó a realizar tiempos que llamaron la atención de propios y extraños, y que la han convertido en campeona nacional y calificar al Mundial Sub 20. Le cuestionamos el por qué eligió competir en distancias cortas y no en fondo, puesto que en México no es muy común que una atleta empiece a destacar en ese tipo de pruebas.

"Siento que desde chiquita cuando corría me sentía bien al hacerlo rápido, me agradaba la intensidad, que las competencias no durarán mucho porque el correr muchos metros y/o kilómetros durante un tiempo largo, siento que para mi es difícil mantener la concentración, porque en los 100 o 200 metros planos no tengo tiempo para analizar, debo actuar y resolver porque en segundos se acaba la prueba".

Después de crecer a pasos agigantados en el atletismo juvenil nacional, se le presentó la oportunidad de probarse en una competencia en Estados Unidos sustituyendo a otra atleta; acudió con apoyo y visto bueno de su familia, y brilló con luz propia en el evento por lo que unos entrenadores de inmediato la invitaron a unirse al equipo Spartans de Austin, Texas, pero se vino la pandemia y tuvo que esperar hasta el 2021 para poder viajar e irse a radicar a aquella ciudad e integrarse a ese equipo, pero manteniendo sus estudios de secundaria en línea.

La oportunidad de correr en el atletismo universitario en Estados Unidos ha representado para Montse un crecimiento enorme en su carrera deportiva, pero también en su madurez integral y platica como ha sido ese cambio.

"Lo primero que note desde que radico en Austin, Texas, es que me dan mucha atención en lo que hago y en mi descanso, por qué lo digo, porque para un velocista el tener tus descansos es básico, porque el correr en distancias cortas que son de mucha potencia, tus músculos se cansan al llevarlos al límite, por lo que necesitas reposo. De inmediato si notan que me puedo lesionar o requiero de relajarme, me mandan a terapias, masajes, chequeos, y me ponen muchos ejercicios para que mis músculos adquieran fuerza. Por ejemplo, en México mis entrenamientos duraban 3 horas y allá en Estados Unidos son de hora y media y muy intensos; te checan los tiempos que haces en cada ejercicio, digamos que tienen un conocimiento muy preciso y te enseñan correctamente a prepararte, a corregir los errores que tengas desde entrenar y todo lo que haces en la competencia".

Ahonda en cómo trabaja diariamente, "lunes y martes entrenó en la pista de seis de la tarde en adelante, hora y media, luego el miércoles voy al gimnasio a las doce del día o cuatro de la tarde, el jueves estamos otra vez en la pista, y el viernes descanso si me toca competir el fin de semana, pero si no hay competencia entonces si entrenó ese día, pero siempre se descansa el día previo a la competencia".

Y detalla en las diferencias de entrenamiento entre lo que hacía en SLP a lo que hace en la actualidad, "acá en San Luis Potosí entrené desde los 6 años con Raúl Couquet, el cual me formó y puso las bases en mí para ser la atleta que ahora soy, lo cual estoy muy agradecida y siempre lo tengo presente. Pero por ejemplo allá tengo 4 entrenadores, uno para trabajar en el gimnasio y los otros tres en la pista, y cada uno te corrige varias cosas, entonces el tener no solo dos ojos puestos en mi, sino ocho es un apoyo mayor, que ayuda en tu crecimiento como atleta, porque cualquier detalle que hagas mal lo detectan de inmediato y te lo corrigen. Además tengo la fortuna de que entreno con una de las juveniles más rápidas de Texas en mi categoría, ella va también al Mundial de Calí en la prueba del 4x100, y nos llevamos muy bien y siempre me da consejos y tips de como mejorar. Digamos que todo eso me ha ayudado a crecer como atleta, cosa que acá (SLP) creo no hubiera alcanzado en tan corto tiempo, sin dejar de lado que el atletismo juvenil y universitario en Estados Unidos es de los mejores del mundo, no por algo se logran tiempos impresionantes en atletas a tan corta edad".

Y en ese sentido, le preguntamos si ya se dio cuenta del potencial que tiene a futuro en el atletismo, si mantiene esa mentalidad ganadora y nivel competitivo que la está llevando a sobresalir en competencias juveniles y llamar la atención de muchos entrenadores y universidades que la quieren en sus filas.

"Si lo he pensado, pero créeme que cuando tenía 14 años y vi que esto del atletismo me gustaba mucho, decidí que sería parte de mi vida hasta la edad que pudiera, pero estoy conciente de que la carrera de un deportista no es eterna y por ello pienso estudiar a la par una licenciatura y prepararme en ese aspecto. Sin embargo no dejo de lado que mi meta a largo plazo es competir en unos Juegos Olímpicos, los París 2024 están muy cerca pues tendría 20 de edad, pero podría ser en Los Ángeles 2028 que ya tendré 24 años. La verdad que el realizar deporte me alegra muchísimo y aunque a veces digo que ya no quiero entrenar, los logros que he tenido me motivan a seguir adelante".

¿Y cuál es el motor de su motivación para Montserrat?, "Siempre me inspiro viendo y leyendo lo que hacen diferentes atletas, ahora sigo mucho a Sydney McLaughlin, de 21 años, que corre el 400 metros con vallas y el año pasado rompió el récord mundial que era de 52.16 y ella hizo 51.90, además de que obtuvo medalla en Tokio 2020 por Estados Unidos. Con conocer y leer todo lo que ha logrado ella y otras corredoras, me hace pensar yo también puedo alcanzar ese nivel, y se que para ello se tiene que trabajar, por eso cuando no tengo ganas de entrenar me recuerdo que sin practicar no se llega a nada, y es ahí cuando me llega la motivación".

Su futuro deportivo y académico

Debido a sus sonados triunfos deportivos en México y sus buenos resultados en el atletismo juvenil en Estados Unidos, a la velocista potosina se le han abierto las puertas y ha recibido invitación de cuatro universidades para unirse a sus equipos atléticos y ser becada para continuar sus estudios (por su buen promedio), por lo que tiene este mes, previo a que participe en el Mundial en Cali, para tomar la decisión de a cual se va.

"De verdad que nunca me imagine poder tener tantas opciones para desarrollar mi carrera universitaria, en lo académico y deportivo. Se me han acercado de las universidades de Missouri State, Georgia, Georgia State y Western Carolina. Ya tuve oportunidad de estar en la primera, conocer sus instalaciones, pista de atletismo, entrenadores y atletas, es espectacular; en estos día visitaré las otras tres para entonces si antes de finalizar julio tomar una decisión de mi futuro, pues quiero estudiar ya sea mercadotecnia o administración de empresas, enfocado a lo deportivo, sin dejar de lado el atletismo".

Mexicana y potosina ciento por ciento

Y con ese "boom" que ha tenido en el atletismo e invitaciones a formar parte de equipos universitarios estadounidenses, ¿seguirás corriendo por México?, le cuestionamos.

"La verdad yo corro por México porque aunque también tengo nacionalidad español, siempre he corrido por mi país, igual que representar a San Luis Potosí, para mi es un orgullo y un sentimiento el hecho de que toda mi vida he sido potosina y representar a mi estado o país, eso no lo cambio por nada. De igual forma, si me invita Estados Unidos tendría que pensarlo mucho, pero no por el momento", afirma convencida.

Con todo el respaldo familiar

Para un deportista juvenil el sentirse arropado por su familia siempre será importante y motivante, y Montserrat recibe ese respaldo a pesar de la lejanía con ellos ahora que radica en otro país.

"Al principio no sentí esa ausencia en Austin, Texas porque iba con la emoción a flor de piel de vivir algo nuevo y aprender, pero ya cuando pasan unos dos o tres meses del encanto, empiezas a sentir la nostalgia de no tener a tu familia y amigos cerca, y más que siempre en todas mis competencias acá en México siempre están presentes, entonces ir a correr sin ellos ahora que estoy allá, si me pesó un poco en mi seguridad las primeras veces. El cambio fue duro, pero el tener en mi equipo de entrenamiento a una psicóloga ha sido de mucha valía para tratar con ella todos esos temas, sin embargo agradezco que toda mi familia siempre esté cuando la necesito y soy feliz cuando están presentes en alguna competencia", apunta.

EL DATO

Montserrat Rodríguez Ejarque, nació en San Luis Potosí, un 8 de mayo de 2004. Actualmente radica en Austin, Texas. Entrena con el equipo Leander Spartans Track Club de ese ciudad estadounidense.