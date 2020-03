Molesto Memo Vázquez por el accionar del Atlético de San Luis

Gran molestia causó en el director técnico del Atlético de San Luis, Guillermo Vázquez, el mal desempeño de su equipo ante Monterrey, al no poder aprovechar las ventaja que dio el rival, que pasa por mal momento.

"La verdad que estoy con gran molestia, porque el equipo para mi gusto no jugó nada bien, sobretodo la primera parte sin intensidad, sin personalidad, con la pelota mal, sin idea y marcando mal.

La verdad que jugamos 85 minutos malos y cinco minutos buenos cuando el equipo intento y consiguió el empate, pero la sensación que me deja es de molestia y que tenemos que mejorar en muchos aspectos, entender que los partidos se deben jugar con intensidad y no como lo hicieron mis jugadores esta vez", afirmó en entrevista.

Y enfatizó: "No supimos aprovechar el estar 11 contra 10, no supimos hacerlos correr más, tener la pelota, no generamos jugadas al frente, un partido muy tranquilo para Monterrey esa primera parte cuando los debimos presionar; ya después cuando tuvimos movilidad y un poquito más de llegada, ya les empezó a costar trabajo, cosa que debimos hacer desde que ellos se quedaron con un elemento menos".

De si el resultado fue justo o no, Memo destacó que cada equipo aprovechó las que tuvo y que el sumar siempre es importante, aunque si se hubieran aplicado un poco más, se hubieran podido llevar los tres puntos.

"El empate al final de cuenta nos es malo, el punto te hace sumar y eso es bueno, si es justo o no, cada equipo tuvo sus oportunidades, ellos metieron dos y nosotros también, las que se fallaron bueno es cosa de cada quien. Dentro de todo le viene bien al equipo esa reacción, a ver si para los siguientes partidos les sirve a los jugadores el darse cuenta que esforzándose se puede, porque siendo pasivos no se llega a nada".