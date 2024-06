Miky Pérez listo para el Speed Fest 2024 en la CDMX

El autódromo “Hermanos Rodríguez”, de la Ciudad de México, recibe este 14 y 15 de junio la Súper Copa, compromiso para el que se reporta listo el juvenil piloto potosino José Miguel Pérez, quien compite en la Fórmula 5 expertos.

El actual campeón de la Fórmula 5 novatos, está haciendo su debut, a sus 15 años en la categoría estelar de los F5, por lo que espera cosechar puntos para el campeonato en esta primera edición del Speed Fest 2024 en la CDMX.

Han pasado casi dos meses de que corrió su última competencia “Miky” Pérez en el serial Súper Copa, por lo que ha tenido que participar en diferentes competencias regionales y locales para estar en activo, pues recordemos que la fecha uno en Monterrey cuando estaban listos para competir, se canceló la competencia por condiciones climatológicas en el pavimento del autódromo regio.

“Sin duda muy contento y emocionado de volver a correr en el Autódromo Hermanos Rodríguez, es una pista emblemática y que me gusta mucho; he trabajado bastante en mi condición física y mental para esta temporada puesto que ya estoy en la categoría expertos y me toca competir contra mi maestro Enrique Reyna, que es el actual campeón y compañero de equipo del Mao Racing”, comentó previo a viajar a la capital del país el jovencito.

Cortesía / Facebook Miky Pérez

De lo que ha hecho en este tiempo sin competir, José Miguel detalló, “sí ha sido algo prolongado el tiempo sin subirme a mi auto Fórmula 5, pero he tenido participación en carreras locales como el Campeonato Regional Pony que me ha ayudado para seguir manteniendo mi ritmo y agilidad y llegar preparado para esta fecha, eso me ha mantenido activo estos días de asueto obligado”.

Por último, agradeció a su equipo Mao Racing y a todos sus patrocinadores que lo apoyan esta nueva temporada, “no me queda más que dar un buen resultado este fin de semana y si es posible traernos la victoria o un podio para responder a esa confianza que han puesto en mí, a pesar de mi edad” apuntó el juvenil piloto.