Mi paso por el fútbol fue corto pero satisfactorio: Ursus Muñoz

El 5 de marzo de 2017 se publicó en El Sol de San Luis una extensa entrevista realizada a Jorge Ursus Muñoz Remolina, que a continuación transcribimos una parte, recordando al gran amigo, entusiasta deportista y promotor. QEPD.

En los años 70's, cuando en el fútbol profesional existía en nuestra ciudad aquel equipo llamado Santos de San Luis, en sus filas se contaba con un buen número de jugadores potosinos, la mayoría titulares y otros reservas.

Uno de ellos era un joven de 19 años, corpulento y de carácter alegre llamado Jorge Ursus Muñoz Remolina, quien más chamaco jugaba en el Deportivo Salesiano y en el equipo de la UASLP, llegando al fútbol profesional junto con Rolando Jiménez Turegano, por invitación de Hugo Cheix (qepd), entrenador chileno que dirigía a Santos de San Luis, en aquella década de los70's.

El 5 de marzo de 2017 se publicó en un suplemento del fútbol potosino la entrevista. / Archivo El Sol de San Luis

De inmediato llamó la atención del estratega andino ese joven que se desenvolvía como defensa central, pues era todo entrega y con mentalidad siempre triunfadora. Así, después de varios partidos de banquear", Santos de San Luis viajó a Monterrey, NL, para enfrentar a los Rayados, siendo la sorpresa del partido el debut de Ursus Muñoz a su corta edad.

“La verdad -nos dice- ni yo me lo esperaba, pues nada menos que iba a jugar contra el equipo de uno de mis ídolos, 'El Halcón' Peña, y me tocaría marcar al jugador, en ese entonces, más caro que había llegado a México, el brasileño Milton Carlos. Como en todo debutante estaba nervioso y fue que aprovechó el carioca para clavarnos el 1-0. Sin embargo, me fui asentando y te puedo decir que lo mantuve quieto el resto del partido, incluso al final me felicitaron mis compañeros de equipo, aún con la derrota que sufrimos por 2-1, pero nunca olvidaré mi debut en tan especial ocasión”.

Junto con sus sobrinos se le veía en las carreras atléticas cada fin de semana. / Archivo El Sol de San Luis

De ahí en adelante, Ursus no dejó la titularidad, llegando a jugar nada menos que 38 partidos consecutivos y otros tantos para completar más de 100 a nivel profesional, tanto en primera como en segunda división.

“Mi carrera deportiva en el fútbol profesional -nos dice- fue corta, pues estuve de 1970 a 1974 con San Luis junto con buenos jugadores y ahora amigos, como Ciro Barbosa, Rolando Jiménez, Marco Carrizales, David Atisha, David 'La Garita' Hernández, José Camacho, Horacio Jácome, Pilar Reyes, Eduardo Peralta y muchos más, y luego en 1975 me contrató Gallos Blancos de Querétaro. Jugué de los 19 a los 24 años de edad y después me retiré, sin lesiones ni nada, simplemente porque en aquel entonces el futbolista no era bien pagado, lo hacías más por amor al deporte que otra cosa, sólo los grandes como Pedro Araya o Roberto Matosas que ganaban bien. Aún y cuando fue corto el tiempo, puedo decirte que fue satisfactorio todo lo que hice".

Ursus Muñoz (der) junto a Roberto Matosas en esos años 70's con Santos de San Luis. / Cortesía Antonio Loria.

Mencionar que la familia Muñoz Remolina es conocida en San Luis Potosí porque varios de sus integrantes han sido deportistas profesionales, incluso su abuelo materno llegó de España a México y jugó el balompié de paga.

Sobre a qué futbolista admiró en su época, dijo: “Me gustaban mucho los tocadores de pelota, como Pedro Araya y Amuchastegui (qepd), elementos como ellos ahora poco se ven y, la verdad, son difíciles de olvidar a pesar de que pasan los años. Era un privilegio verlo jugar".

EL DATO

A la par del deporte, Ursus Muñoz culminó sus estudios en la Facultad de Contaduría y Administración de la UASLP.