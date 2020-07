Memo Vázquez quiere darle su primera liguilla al ADSL

Guillermo Vázquez, director técnico del Atlético de San Luis se compromete a que su equipo alcance su primera liguilla y si se puede aspirar a más, en el ya cercano inicio del Apertura 2020.

Sabedor de que registró el plantel cinco nuevas incorporaciones de primer nivel, en conferencia de prensa virtual dio sus puntos de vista con relación a los objetivos del equipo para la próxima temporada de la Liga MX, que arranca el 23 de julio.

Deportes Presentó Atlético de San Luis femenil a sus refuerzos

"Reconozco que lo que hablé con la directiva sobre reforzar ciertas líneas con elementos consolidados y de primer nivel, se logró y me han cumplido con lo que quedamos, era la gente que pensaba y que le viene bien al equipo. Ahora eso nos compromete a dar buenas cuentas. No cierro la puerta a una contratación más, pero veremos si se abre alguna posibilidad para ello.

Claro está que soy una persona de retos y los compromisos no me asustan, al contrario me gusta tomarlos como viene, me encantaría entrar a una liguilla con este grupo y para la afición que ha demostrado su entrega con el equipo, pero no solo porque a mi me agrade por el plantel que se ha conformado, porque tengas lo que tengas en tu equipo, siempre tu aspiración debe ser llegar lo más lejos, ese objetivo siempre lo pones y lo buscas, y en este caso, no será la excepción de mi cuerpo técnico, trabajar para darle su primera liguilla a la institución y llegar lo más lejos posible", agregó.

Deportes La arena Margarita prepara su función de 41 aniversario

De la dupla letal que conformarán Mauro Quiroga al lado de Nicolás Ibáñez, dos de los más recientes campeones de goleo de la Liga MX y del extinto Ascenso MX, el estratega comentó que espera mucho de ellos.

"Los imagino haciendo daño, entendiéndose bien y haciendo fuerte nuestro ataque, pero también no solo es lo que hagan ellos, debemos saber como hacerles llegar balones adelante, que tengan opciones de gol y que las culminen como solo ellos saben. Hasta ahora se complementan bien en los entrenamientos, pero tengamos en cuenta algo importante, no solo es lo que hagan ambos, sino esto es de conjunto, debe trabajar todo el equipo, por lo que estamos trabajando más variantes para tener llegadas por los costados y por el centro, controlando bien el balón desde atrás", acotó.

Deportes Rehabilitan el centro deportivo Los Laureles

Por lo que respeta a los nuevos horarios y días de partidos que manejará la Liga MX para el Apertura 2020, el director técnico opinó que es cuestión de adaptarse.

"Sabíamos que se veía venir un torneo diferente porque no va a ver aficionados en un inicio; habrá que adaptarse a lo que nos toque, por lo pronto tengo entendido que arrancamos de locales el jueves ante FC Juárez en la inauguración.

Reconozco que serán días y horarios complicados a los que todos los equipos no estamos acostumbrados, pero bueno es nuestro trabajo y a tratar de hacerlo lo mejor posible. No debe ser un pretexto para no dar todo el esfuerzo en cada partido. Pero bueno hay que esperar conocer el calendario completo oficial para diseñar bien el plan de trabajo a seguir en las siguientes semanas", concluyó.

LA FRASE