Memo Vázquez preocupado por el funcionamiento del Atlético de San Luis

Después de sumar 4 puntos de 9 disputados en una semana, y tener un arranque incierto en el Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, el timonel del Atlético de San Luis, Guillermo Vázquez, reconoció que existe preocupación por el funcionamiento del equipo, y tendrá que ajustar detalles de cara a su próximo encuentro.

Tras caer 2 goles por 1 frente a Chivas, el técnico del cuadro potosino se dijo molesto pues “no me deja tranquilo el resultado, el equipo pudo haber sacado algo más, por lo menos el empate, pero unos descuidos que hubo ahí que ellos aprovecharon y el hombre menos fueron claves.”

Apuntó que se tiene que trabajar fuerte esta semana para mejorar las cosas pues en los encuentros la desconcentración ha costado puntos “debemos de estar atentos, de estar concentrados, de no regalar faltas, de estar más cerca de la marca, son cosas que se hablan, pero ya dentro del campo ellos no lo pueden controlar, pero hay que mejorar en eso porque si no siempre vamos a estar trabajando en contra.”

Su próximo rival será Cruz Azul, equipo que se encuentra pasando por un buen momento futbolístico cosa que esta semana se tendrán que ajustar detalles “hay que trabajar lo mejor posible, tratar de tener un equipo competitivo, conocer al rival y hacer el mejor esfuerzo como siempre lo intentamos hacer.”

Para esto también hay que sacar lo positivo que ha realizado el plantel “el equipo juega bien o genera situaciones de gol, hay que seguir reforzando las cosas positivas y ser más sólidos en el sector defensivo, pues cuando los somos el equipo no deja de sumar.”