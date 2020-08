Memo Vázquez optimista de que ADSL le ganará al Atlas

El director técnico del Atlético de San Luis, Guillermo Vázquez, reconoció que hay cierta presión por la obtención de apenas un punto de seis disputados en el torneo; sin embargo está optimista de que el domingo ante Atlas se obtenga un buen resultado para que la situación mejore.

Luego de dirigir la práctica matutina del equipo, con sede en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, el timonel en conferencia de prensa virtual, respondió los cuestionamientos de la prensa estatal y nacional, en torno a la situación en el equipo.

"Mira la presión siempre existe, los resultados no son los que habíamos pensado, duele decirlo pero tenemos que trabajar mucho más, estamos con la mente en tratar de conseguir ya el triunfo. Atlas es un equipo peligroso, yo respeto a cualquier rival cual sea su situación, ellos vendrán a querer salir de su mala racha y no hay más que aplicarnos. Veo un partido complicado y disputado".

De si es una obligación ganar el domingo al ser local, el timonel dijo que más allá de eso, busca que el accionar del equipo mejore. "Lo primero que quiero es que el equipo mejore en todas sus líneas, que se defienda bien y en base a eso vendrán los resultados, obviamente que queremos ganar todos los partidos, pero esto es una consecuencia de hacer bien las cosas, si no, los resultados no llegan. El partido pasado (ante Toluca) nos hicieron goles muy fáciles porque el equipo no estaba defendiendo bien y en ese aspecto primero tenemos que mejorar si queremos aspirar a un buen resultado el próximo domingo".

Sin embargo reconoció que aún falta acoplamiento entre los refuerzos y quienes ya estaban en el plantel.

"Hay que considerar que esto del acoplamiento para algunos jugadores lleva tiempo, contamos con algunos elementos nuevos y buscamos la mejor forma de explotar sus virtudes, con algunas estrategias nuevas que llevan algo de tiempo para que las entiendan. Lo mejor es que los muchachos lo están haciendo bien en la semana, trabajan todos al parejo, ahora falta que lo muestren en cada partido, eso es lo que todos queremos".

Sobre los refuerzos Ventura Alvarado y Enrique López, comentó que el primero no hizo pretemporada y no está al parejo en lo físico y futbolístico, mientras que el segundo deberá mostrar que quiera ganarse un puesto titular para ser tomado en cuenta.

Por último, de Luis Felipe Gallegos, informó que es el único jugador del plantel lesionado y aún le falta una semana más para ser considerado

Discretos números de Memo Vázquez al frente del ADSL

Las estadísticas de Guillermo Vázquez como director técnico al frente del Atlético de San Luis son discretas, ya que de doce partidos dirigidos apenas suma tres victorias, por lo que el domingo ante Atlas buscará la cuarta.

Guillermo Alejandro Vázquez Herrera, nacido hace 53 años en la Ciudad de México, llegó al conjunto potosino para dirigir en el Clausura 2020, torneo que fue suspendido por la pandemia del coronavirus.

Por tal motivo, solo disputó con su equipo 10 cotejos, de los cuales ganó 3 empató 4 y perdió 3, para sumar 13 puntos de 30 posibles, por lo que no calificó a liguilla y finalizó en la posición 13.

En el actual Guard1anes 2020 ha dirigido dos encuentros, con saldo de un empate y una derrota, es decir, tres puntos de seis posibles.

Con esto, la estadística total es de 12 partidos al frente del equipo, 3 victorias, 5 empates y 4 derrotas, para 14 unidades de 36 posibles, es decir apenas una efectividad superior al 30%.

Cabe mencionar que en los últimos tres torneos, los números de Vázquez Herrera al frente de Necaxa y San Luis han sido muy parecidos en las tres primeras jornadas.

En el Clausura 2020, en las tres primeras jornadas, San Luis tuvo un empate, triunfo y empate.

Y con Necaxa, en el Clausura 2019 logró dos triunfos y un empate, mientras que en el Apertura 2019 sumó un empate, derrota y triunfo, en ese orden.