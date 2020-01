Memo Vázquez no hizo drama por la derrota del ADSL

Con calma tomó la derrota Guillermo Vázquez, director técnico del Atlético de San Luis, al afirmar que aunque el equipo no funcionó bien, hay que darle la confianza a los jugadores.

"Todo torneo oficial es importante y no es que le restemos importancia a la Copa MX al jugar sin muchos titulares, pero creo que es más importante ver al equipo como se desenvuelve con otros elementos, hay muchos que no están en condiciones para jugar en la Liga, por falta de integridad, agotamiento físico del torneo anterior, etc, entonces quienes participen considero que deben aprovechar la oportunidad para mostrarse, por si quieren ganarse un lugar en los convocados en cada partido de liga.

Muchos lo habían hecho muy bien en los entrenamientos, pero ahora este partido ante Xolos no resultó como hubiéramos querido, pero hay que seguir dándole la confianza para que se muestren y ojalá puedan demostrar todo lo que realmente tienen en el siguiente partido allá en Tijuana", agregó.

Explicó que a varios de sus jugadores apenas los esta conociendo pues nunca había trabajado con ellos. "Obviamente una cosa son los entrenamientos y otra los partidos de Liga y Copa MX, que es ahí donde se deben mostrar para ir identificando que nos pueden aportar para futuros compromisos que tengamos".

De cómo encarar la vuelta allá en Tijuana, Memo fue claro: "Creo que hay suficiente tiempo para preparar ese partido, ya veremos con que elementos contamos porque esa misma semana tenemos el enfrentamiento ante Chivas que es de Liga MX, y por lo pronto me enfocaré en lo que viene que es Necaxa".

