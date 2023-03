Me deja enseñanzas el Mundial de Box Femenino: Fátima Herrera

La potosina Fátima Herrera calificó de positiva y de experiencia su participación en el Campeonato Mundial de Boxeo Femenino celebrado en Nueva Delhi, India, luego de representar a México en la categoría 48 a 50 kilogramos.

En el Mundial, Fátima Patricia enfrentó en su primer combate, de acuerdo a la gráfica, a Nassar Hanan, de Jordania, siendo un abrumador triunfo para la mexicana al suspender el réferi la pelea en el segundo asalto luego de una gran superioridad de la potosina, por lo que se decretó el RSC para así avanzar a la segunda ronda.

Cortesía | FEMEBOX

En la segunda pelea enfrentó a Nikhat Zareen, de la India, a la que ya había enfrentado en el Mundial pasado. El enfrentamiento fue ríspido, pues al conocerse sabían sus puntos débiles y buscaron hacer daño. En los tres episodios el toma y daca estuvo presente y se tuvieron que ir a las tarjetas para definir a la ganadora. Fue allí donde por decisión unánime y pesando un poco la localía, el triunfo fue para la indú, que así avanzó a cuartos de final y eliminó a la boxeadora azteca.

"Aunque no se me dio el resultado, aprendí mucho de este Mundial, fue de gran experiencia y valía. Siento que para ser mejor hay que enfrentarnos a las mejores y en mi carrera me ha tocado hacer eso. En términos generales puedo decir que es positiva mi participación porque son pocas las boxeadoras que llegan a un Mundial y tuve la fortuna ya de estar allí. Quizás no es mi momento de ser campeona aún, eso lo decide Dios, pero estoy trabajando para ello", comentó Fátima en videos publicados, desde Nueva Delhi, en la red de Coronado Box, club al que pertenece en la capital potosina.

Cortesía | FEMEBOX

Aprovechó para agradecer a todas las personas que la apoyaron para poder realizar el viaje hasta la India, y aquellas que se tomaron el tiempo de escribirle mensajes positivos o felicitaciones.

"Todos los leía y de verdad gracias a ellos, ellas y a los chicos de Coronado Box les agradezco mucho porque ayudan en mi preparación y ha seguir trabajando porque los resultados no caen del cielo, hay que esforzarse, disciplinarse y ser constante siempre", apuntó.

LA FRASE

"Quizás no es mi momento de ser campeona aún, eso lo decide Dios, pero estoy trabajando para ello", palabras de la pugilista potosina.