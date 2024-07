Mazatlán y Atlético de San Luis se enfrentan en la jornada 2

Mazatlán F.C. recibe al Atlético de San Luis, al abrir la jornada 2 que incluye cuatro partidos este viernes 12. A las 21:00 horas, tiempo del centro, rodará el balón en el estadio “El Encanto” del bello puerto.

El partido que será transmitido en vivo por televisión abierta a través de Azteca 7 y en señal restringida por Fox Sports, tendrá como árbitro central a Martín Molina Astorga, quien dirigirá su segundo partido del torneo, apoyado en las bandas por Jorge Sánchez y Erick Durón, siendo el cuarto oficial Yonatan Peinado.

Mazatlán en la fecha inaugural visitó a Cruz Azul y a pesar de que perdió por la mínima, 0-1, dejó constancia de que con “El Rey Midas” como director técnico, Víctor Manuel Vucetich, no será un rival fácil de vencer, ya que vendió cara la derrota e incluso tuvo para llevarse todo el botín del estadio de la Ciudad de los Deportes.

Cortesía / Atlético de San Luis

Este viernes que se presentan ante su afición querrán darle una satisfacción, con la suma de los tres puntos, que les urgen ganar porque en la tabla del cociente (porcentaje) son últimos, y no pueden permitirse dejar ir puntos de arranque, ya que están a cuatro del siguiente lugar que es Atlas, y a siete unidades de FC Juárez, que son por el momento los que pagarían multa al término del próximo torneo Clausura 2025.

Por lo que se refiere al San Luis, llegan más que motivados a este segundo compromiso, ya que en la jornada inaugural se presentaron en el estadio Alfonso Lastras y derrotaron nada menos que al bicampeón América, por 2-1, con par de anotaciones de Mateo Klimowicz, eso le permitió ubicarse en el tercer peldaño de la tabla, por el momento, y alejarse de los últimos lugares del cociente, ya que están en el sitio 13, lejos de la quema del pago de multa.

Cortesía / Atlético de San Luis

Para este cotejo, el estratega español Doménec Torrent Font podrá ya echar mano de Vitinho, quien está recuperado de su lesión, así como de Cristiano Piccini, el defensa italiano. Ambos podrían tener minutos, dependiendo de cómo se desarrolle el cotejo. Se suma a ellos en la lista de 24 convocados, el mediocampista Javier Güemez, quien ya pagó la suspensión que tenía de un partido del torneo pasado.

Cortesía / Atlético de San Luis

Como se mencionaba, serán cuatro partidos este viernes 12 con los que abra la jornada dos: América vs. Querétaro, a las 19:00 horas; Mazatlán vs. Atlético de San Luis, Tijuana vs. Guadalajara, ambos a las 21:00 horas, y Atlas vs. Tigres, a las 21:05 horas.