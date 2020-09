Matías Catalán no le intimida enfrentar al líder Pumas

Para Matías Catalán, defensa del Atlético de San Luis, el partido ante Pumas puede representar el despegue el equipo toda vez que han estudiado a fondo al rival, además de que el equipo ha trabajado motivado por la victoria obtenida ante Necaxa en la jornada pasada.

"Si estamos contentos, el equipo entrenó de otra manera por el triunfo obtenido; sabemos que Pumas es un equipo difícil, pero esperemos que este triunfo ante Necaxa nos de la motivación suficiente para enfrentar al líder, lograr un buen resultado y seguir por ese camino ascendente.

No será para nada un partido fácil, pues sabemos que su campo es un terreno complicado, además del clima y horario, pero nosotros hemos entrenado de la mejor manera y el domingo intentaremos aplicar nuestro juego y lograr neutralizar al rival para traernos un buen resultado", agregó.

Y analizando al equipo rival, el lateral derecho nacionalizado argentino comentó: "Tienen buena delantera, son muy rápidos y por alto van bien, creo esas son sus virtudes, pero habrá que estar atentos. Aunque nosotros no nos fijamos en ellos, debemos hacer nuestro juego, ser aguerridos, aplicarnos, sabemos que tendrán dos ausencias (Álvarez e Iturbe), pero está en nosotros mismos que logremos frenarlos y hacer un buen partido".

En cuanto al hecho de que ante Necaxa tuvo que ir a la banca, debido a que no ha tenido un buen torneo, pues su rendimiento no ha sido el mismo, Matías lo reconoció y señalo:

"La verdad que soy disciplinado, y si voy a banca lo asumo, pero si me tocaba jugar unos minutos el rendimiento iba a ser igual de mi parte, me tocó hacer el gol y que mejor que se hayan dado las cosas así. Reconozco que no es fácil regresar a jugar después de tanto tiempo de estar parado; me ha costado un poco recuperar el ritmo de juego, pero más que ello, lo mental me ha pasado factura, pero poco a poco con entrenamiento y actividad estaré al 100%".

Finalmente, envió un mensaje a la afición, a la que le solicitó seguir apoyando al equipo, "esperemos que pronto pase el virus para que vuelvan porque si es raro jugar sin ellos".

Te puede interesar esta nota: Mario Abrante de jugador a directivo del Atlético de San Luis