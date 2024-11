Martín Báez, un pilar de El Sol de San Luis, recibe reconocimiento a su trayectoria

Durante el evento se entregó un reconocimiento al fotógrafo Martín Báez Torres, quien dejó huella en El Sol de San Luis por su talento con la cámara y fotografías grabadas de emociones en todos los deportes y los toros, su más grande pasión.

Martín tiene una carrera de tres décadas, le tocó aquellos días de la fotografía analógica, en el que tenía que revelar sus rollos en los químicos y luego le tocó cambiarse a lo digital, las dos formas las dominó.

Fue en los 90 que tomó una cámara y compartió sus fotografías a El Sol de San Luis, fue hasta el 2004 cuando entró a esta casa editora y se retiró en 2021, pero realmente nunca se fue, aún sigue ilustrando con sus graficas las páginas del periódico con la sensibilidad que le caracteriza para inmortalizar las jugadas, los combates, la velocidad de manera extraordinaria

Desde los campos de golf, hasta el polvo en los juegos llaneros, Martín es un profesional de la lente, y aunque tuvo buenos trabajos nunca ganó un premio estatal de periodismo, a eso a él no le importó, pues como él alguna vez lo dijo “Tengo la satisfacción de haber conocido mucha gente que me aprecia, que me quiso y es el premio que me llevo”.

Todos los presentes se levantaron de sus lugares para dar una merecida ovación a la labor del reportero gráfico que durante tres décadas ilustró con sus fotografías las páginas de nuestro periódico con la sensibilidad que le caracteriza para inmortalizar cualquier deporte de manera extraordinaria.

Gracias Martín por ser una inspiración para todos aquellos que como tú, ven en cada disparo de su cámara una oportunidad para contar una historia.