Martín Báez dice adiós a la fotografía deportiva

Después de 28 años de dedicar su vida a la crónica deportiva, Martín Báez Torres dice ponerle fin a un legado de imágenes plasmadas en las planas de El Sol de San Luis y el Esto; y poder disfrutar de lo cosechado por casi tres décadas como fotógrafo, cubriendo los mejores eventos de San Luis Potosí y nacionales.

Por su lente pasaron un sinfín de imágenes que quedaron impresas en las planas del periódico que fue su casa por 17 años, donde vivió un sinfín de historias que pudo llevar con su cámara a los ojos de los potosinos y aficionados nacionales.

La aventura comenzó gracias a una de sus grandes pasiones, la tauromaquia, ahí en la Plaza Monumental El Paseo, plasmó sus primeras graficas en el ya lejano 1993 “en una ocasión tomé una camarita, comencé hacerme amigo de los torreros, me dieron chance de meterme a callejón, me invitaron a ganaderías y esto se fue dando; comencé a pasarle fotos al periódico de cada corrida y fue así como di mis primeros pasos.”

El destino ya le tenía deparado ingresar a los medios de comunicación, fue por conducto de Tino Portillo que llegó ese día “en ocasiones le fallaba su fotógrafo y me decía que si lo apoyaba con unas fotos y yo me prestaba a darles material y me las publicaban.”

Fue en el 2004 que finalmente ingresó a las filas de El Sol de San Luis, “me invita el “Condenadito”, les hacía falta un fotógrafo, y por ahí me metí, y ahí combinaba policiaca con deportes; deportes nunca lo dejé.”

Pero su pasión por el deporte tiene un origen, en su momento, Martín Báez practico el atletismo “corrí cinco maratones y muchas carreras, y pues ahí estábamos haciéndole al atleta.”

Desafortunadamente su trabajo nunca fue reconocido con Premio Estatal de Periodismo, pero es algo que no le importa “Tengo la satisfacción de haber reconocido mucha gente que me aprecia, que me quiso y es el premio que me llevo.”

Todo esto un pudo haber sido posible sin el apoyo de su familia integrada por su esposa Estela y sus hijos Aldo e Isaac “Te debe de apoyar, porque si no existe, no caminas en este medio, porque te absorbe todo el tiempo y agradezco ese sacrificio que también ellos hicieron.”

La portada del ascenso del Club San Luis el 2005, aquella mítica foto donde Ariel González festeja el gol que regresa le cuadro potosino al máximo circuito, es la que más satisfacción le dejó como fotógrafo “En aquellos tiempos veías la portada con tu foto y era otra cosa”.

Como bien lo señaló Martín Báez, los ciclos llegan a su fin, pero “Aquí vamos a seguir, en la vida siempre he dicho, hay ciclos, y este ya llegó a su fin, mi padre siempre me dijo, hay que seguir adelante, porque si no te estancas; y mi tiempo en El Sol de San Luis llegó a su fin; un lugar que me dio muchas satisfacciones, estoy muy agradecido con El Sol y con el Esto” concluyó.

Así Martín Báez Torres deja un legado importante y difícil de cubrir en el periodismo deportivo, su buen ojo y su atinado sentido de retratar el momento serán difícil de suplir.