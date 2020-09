Mario Abrante de jugador a directivo del Atlético de San Luis

A través de una conferencia virtual fue presentado el español Mario Abrante, como responsable de la Dirección Deportiva del Atlético de San Luis, la cual fue creada con su llegada al Club.

"Estoy contento de regresar a San Luis Potosí, me sentía apto para seguir jugando un año más pero ya no se pudo y decidí retirarme; ahora que me invitaron a realizar esta labor, pues me dio gusto. Voy llegando por acá y de momento estoy intentando ir poco a poco, ahora son diferentes mis funciones. No me siento líder, simplemente uno más en el Club y vengo a ayudar para que trascendamos en el futbol mexicano y alcanzar los objetivos para los que está la institución", comentó.

Sobre sus funciones, explicó que será un enlace entre jugadores, cuerpo técnico y directiva. "un poco de lo que solía hacer cuando era capitán del equipo, creo que los que me conocen sienten confianza por mi, estará para cualquier cosa que me necesite Memo y con los futbolista pues escucharlo, apoyarlos, animarlos, en fin. Ya con Alberto Marrero, pues tomar decisiones, bajas y posibles incorporaciones".

Al cuestionarlo sobre cómo ve al equipo, señaló que todo proyecto lleva su tiempo, "así sucedió cuando se creó este club, llevó tiempo para que caminara, lo mismo que con Memo Vázquez, se incorporaron nuevos jugadores y pues no es fácil, lleva un tiempo de adaptación, además de que el parón vino a afectar a todos. Sin embargo sacamos la victoria ante Necaxa que era importantísima y si seguimos en esta línea creo que vamos a sacar esto adelante, pues la plantilla esta echada para arriba".

Por último de su relación con Alberto Marrero, Pedro Mario dijo "de lo mejor, agradezco su confianza, es una persona muy apasionada en lo que hace, siempre está preocupada por que haya lo mejor en el club, el mal paso lo tenía mal, pero esperemos que esto camine y que con mi llegada cambie el panorama de todo".