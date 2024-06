María José Mata Cocco fuera de Juegos Olímpicos París 2024

Se confirmó que la potosina María José Mata Cocco no estará en los Juegos Olímpicos París 2024, al quedar lejos de la marca “A” que pedía la FINA para clasificar a la cita olímpica.

La destacada nadadora y seleccionada nacional intentó alcanzar los tiempos que se requerían para calificar a París 2024, en la competencia internacional Mare Nostrum Swim Tour 2024, que se realizó en Francia, España y Mónaco, pero no lo logró.

“No he tenido aún tiempo de procesar todo lo que siento ahorita, la vida da golpes y a mí me ha dado muchos durante mi carrera deportiva… siempre me levanto y peleo, me tira, me levanto y vuelvo a pelear, una y otra vez lo he hecho, pero lamentablemente esta vez que me tiró, me levanté y pelé pero perdí, por más que luché no pude ganar.

En estos momentos sé que no he fallado ni como deportista, ni como persona, lo digo sin creerlo, pero estoy devastada por mis resultados de estos últimos 5 meses. Tristemente no pude cumplir mi sueño de toda la vida de pasar a Juegos Olímpicos, lo digo con el nudo más grande en la garganta que he tenido y con lágrimas en mis ojos. Aun así estoy muy orgullosa de todo lo que he logrado en estos 12 últimos años de mi vida, porque cuando me iba a dar por vencida, empecé y hasta ahorita terminamos, espero haber sido un ejemplo y motivación para la natación de México (si es de solo una persona, con eso me doy por servida).

Por mientras solo me queda agradecer por todo lo que he vivido hasta ahorita y por la persona que me convertí en estos años, y a todas las personas que me apoyaron y que creyeron en mí, cuando yo no y que siempre estuvieron luchando a mi lado. Gracias”, escribió textualmente la sirena potosina en redes sociales.

Cabe mencionar que María José buscaba dar las marcas en los 100 y 200 metros mariposa, sus mejores pruebas, pero se quedó a varios segundos de la marca “A” y por ello, no clasificó a Juegos Olímpicos.

Independiente de ello, a Mata Cocco se le reconoce su calidad como nadadora, por sus medallas que le ha dado a México en campeonatos y eventos internacionales, récord mexicanos y participaciones en mundiales, además de que fue electa Premio Estatal del Deporte 2022 en San Luis Potosí.