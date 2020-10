María José Mata afectada por desaparición de Fideicomiso para deportistas de Alto Rendimiento

Este día el deporte de alto rendimiento en nuestro país se ve afectado con la aprobación de la desaparición del Fondo del Deporte Para el Alto Rendimiento (FODEPAR), esto por parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que votaron a favor de la desaparición de 109 fideicomisos entre los que se encontraba el apoyo a los deportistas.

Con la desaparición de este programa una de las atletas afectadas es la sirena potosina María José Mata Cocco; dijo que la desaparición de este fideicomiso perjudicara de cara a Juegos Olímpicos de Tokio, pues esto también se suma a la falta de apoyo por parte de las federaciones deportivas.

"Va afectar bastante la desaparición de este fideicomiso, aparte, en mi caso no contamos con el apoyo de la Federación Mexicana de Natación, no nos está apoyando, por lo que nosotros tenemos que cubrir el pago de los entrenamientos para clasificar a Juegos Olímpicos de nuestro bolsillo” comentó Mata Cocco.

María José es parte de los 288 deportistas de todo el país beneficiados con este programa, el cual cada mes recibía para poder solventar los gastos que su actividad requería, y que ahora verán mermado ese ingreso que complica la preparación para estos atletas.

“La clasificación para Juegos Olímpicos inicia el año que entra, pero antes tenemos que competir, nosotros haríamos un viaje a Europa, el cual page con el fideicomiso; ahora si me retiran este apoyo, pue son voy a tener dinero para las competencias de preparación para el próximo año ya adelantándome si la FMN no nos ayuda o no nos puede pagar las competencias que queramos ir.”

Catalogó como un retroceso la falta de este fideicomiso en nuestro deporte pues “Es algo importante que el atleta tenga un apoyo en el cual se pueda recargar, y al no tenerlo no puedes armar un programa adecuado para la situación.”

Para le medallista Centroamericana y Panamericana, el retirar este apoyo deñara más al deporte mexicano en general, de lo ya estaba estancado “la mayoría de la gente se queja de que por que los deportistas mexicanos no avanzan y en parte es porque no se tienen los apoyos suficientes” agregó “hay atletas muy jóvenes que tienen mucho talento que desafortunadamente tiene que retirase para poder aportar algo a su casa o poder tener un poco más de dinero.”

Pero también está la parte de los atletas veteranos, que al no contar con estos apoyos los obligan a retirase en la madures de su carrera deportiva “hay muchos deportistas que viven de esta beca, la verdad no era mala, que cada quien los usaba para sus necesidades, al no recibir este apoyo nadie sabe cómo le va hacer, este tipo de acciones orilla a un pronto retiro en una vida joven del deportista.”

Sin el apoyo del FODEPAR, ve factible la fuga de talentos deportivos de nuestro país esto sin considerar todos los que ya no entrenan en México “en el equipo de natación el 85 por ciento del representativo entrena en Estados Unidos, somos pocas las personas que entrenamos en nuestro país, y si ya teníamos fuga de deportistas, con esto va hacer mucho más fácil que se vayan, aunque uno ame representar a México también uno ama a su deporte, y para seguir practicándolo uno se tiene que ir” finiquitó.