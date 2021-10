Marcelo Méndez confundido con decisiones de los árbitros

Marcelo Méndez, director técnico del Atlético de San Luis, afirmó no entender las decisiones arbitrales al sancionar unos penales si y otros no cuando son muy claras las jugadas.

Con rostro molesto, serio y a la vez triste por perder un partido en los minutos finales cuando lo tenían controlado y hasta pudieron ganarlo, respondió las preguntas de la prensa al final del partido.

Y aunque siempre menciona que él nunca habla del desempeño de los árbitros, ahora si tocó el tema ante la polémica que desató esa jugada donde no se marcó una mano en el área del América.

"Ustedes ya vieron la jugada y agregar algo más esta de sobra, repito lo mismo que dije al término del partido contra León, para arbitrar hay que tener valor, si no es muy difícil, seguramente cuando los llaman a revisar una jugada, no se que pensará el árbitro porque en este caso se vio clara la mano, pero en unas fechas es penal y en otras no, luego quizás depende de los rivales. Ante León era una segunda amarilla a medio partido y hoy era un penal al final, y en ambos no se animaron a sancionarlas, y lo pagamos perdiendo puntos, esa es la realidad", declaró.

Y hasta le preguntó a un reportero, "¿Usted qué piensa fue penal o no?... Creo que sobre esa jugada estaría bien que explicará el árbitro que fue lo que pasó, por qué no la sancionó, eso si es que lo dejan hablar. Pero no voy a tomar un juicio sobre eso porque ya no quiero ahondar más en el tema".

En cuanto al partido y lo que su equipo mostró en el terreno de juego ante el líder del torneo, comentó: "Obviamente la derrota nos deja triste, con una sensación muy amarga por el esfuerzo que hizo el equipo, sobretodo los últimos 30 minutos o casi todo el segundo tiempo. Si bien en el primer América no nos genero muchas de peligro, si tuvo el manejo de la pelota, y en el segundo tiempo solamente nos crearon peligro con pelota parada.

Ya en los treinta minutos finales creo que fuimos dominadores, tuvimos más el balón, creamos algunas llegadas, quizás no tan claras. Obviamente queríamos ganar, se nos escapa por el final el punto y nos toca sufrir. Pero muy contento con la actitud y entrega que de nuevo mi equipo mostró en todo el partido", concluyó.

La información deportiva más reciente que "El Sol de San Luis" tiene para ti; haz click aquí