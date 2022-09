Marcela Zacarías Valle quiere ser profeta en su tierra

Marcela Zacarías Valle está teniendo un gran 2022 y en el mes de noviembre que San Luis Potosí sea sede de la Billie Jean King Cup (antes Copa Federación), en la que México enfrentará a Serbia, la tenista potosina quiere ser profeta en su tierra.

Para ello mientras se llega la fecha, tendrá una intensa preparación con torneos en Estados Unidos y México, en los que buscará seguir mejorando su nivel de juego y de paso escalar posiciones en singles y dobles en el ranking de la WTA. Así lo manifestó en la entrevista exclusiva que ofreció a El Sol de San Luis y al diario deportivo ESTO.

"Acabo de llegar de Estados Unidos, y estaré entrenando semana y media en San Luis Potosí, en las canchas de La Loma Centro Deportivo, estamos preparando la parte física y mental para lo que nos viene para el cierre de año, ya que me voy otra vez a Estados Unidos a jugar 4 semanas entre septiembre y octubre. Tengo varios torneos, dos sesenta miles, un ochenta mil y termino con otro sesenta mil. Serán en California y Las Vegas, ya que después espero que me den un wild card para el WTA 1000 en Guadalajara y si no se da la oportunidad está el WTA de Tampico, que es un torneo nuevo en México.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Después en noviembre seremos sede de la Billie Jean King Cup en la serie México contra Serbia en el Club Deportivo Potosino. Así que estoy súper emocionada por estos viajes y planear cuando vamos a empezar la concentración con la selección mexicana y toda la preparación que se requiere", nos comenta.

SU EVOLUCIÓN COMO TENISTA

"La verdad que ando muy bien, empecé el año ranqueada como 270 del mundo y a partir del lunes 12 de septiembre aparezco en el lugar 202, que eso no llegaba para mi desde hace 5 o 6 años, por lo que estoy muy contenta con ese avance en mi ranking. También en dobles me ha ido muy bien, estoy ya en el lugar 130 del mundo, que tampoco nunca había bajado del 180. Y todo esto me da para poder participar en torneos de mayor categoría y premios, que es algo importante para el desarrollo de mi carrera. Ya he podido ir a jugar a Europa, Estados Unidos, estar en la Qualy (calificación) de Wimbledon, entonces poco a poco las metas que tengo van llegando y creo que todo ese esfuerzo, sacrificio y entrenamiento empieza a dar frutos, y pues ahora a cumplir lo mejor posible con el cierre del año".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Le cuestionamos sobre lo que ha hecho para tener esa evolución, "estos últimos dos o tres años he estado entrenando aquí en La Loma Centro Deportivo, bajo la supervisión de Eduardo Médica, así como con Carolina Betancourt que es una muy buena tenista potosina y con Vaca otro instructor, todos ellos me han ayudado mucho en la parte del tenis. También llevó año y medio con un psicólogo argentino muy bueno y eso me tiene muy contenta. Y quizás también sea porque estoy creyendo más en mi, no me quiero retirar hasta cumplir todos esos sueños, y para ello estoy trabajando muy fuerte. Aunado al hecho de tener esa oportunidad de viajar por medio de un patrocinador que me está ayudando y mucha gente que me respalda, lo que me da la tranquilidad en el aspecto económico para poder dejar eso de lado y concentrarme de lleno a jugar tenis".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

EL TENIS FEMENINO EN MÉXICO

No podíamos dejar pasar la oportunidad de preguntarle a Marcela sobre la evolución que está teniendo otra potosina, Fernanda Contreras, y de la capitalina Giuliana Olmos, que serán sus compañeras en la selección mexicana en noviembre próximo.

"De Fernanda ya lleva dos años que está en las giras conmigo, hemos jugado dobles juntas. Y obviamente me acuerdo cuando entrenaba aquí en San Luis Potosí, cuando era una niña y practicaba con mis hermanos. Después ya no nos vimos mucho porque se fue a estudiar a Estados Unidos, pero ahora estamos feliz de volver a vernos, y contenta por sus resultados, está haciendo historia con sus calificaciones ya a tres Grand Slams y eso es bueno porque forma parte del equipo de México y ahora en noviembre vamos a estar dos potosinas jugando en San Luis Potosí contra Serbia.

De Giuliana es una gran amiga, llevamos muchos años compartiendo y jugando tenis en dobles, de hecho voy a jugar en los próximos torneos con ella, eso me tiene muy contenta y con su evolución porque ya está en el top-ten del mundo en dobles y ella también será otra de las que vengan a San Luis Potosí en noviembre, por lo que seremos un súper equipo y espero que podamos vencer a las serbias".

LA BILLIE JEAN KING CUP EN SLP

Será los días 11 y 12 que en el Club Deportivo Potosino se dispute este torneo femenino, lo que vendría siendo la Copa Davis en los varones, con la serie México contra Serbia.

"Todo el equipo está muy emocionado, las cuatro integrantes y el capitán estamos preparándonos por el momento cada quien por su lado. Hemos tenido buenos resultados este año y el pasado, y la verdad todavía no se quien va a venir de Serbia; obviamente ellas son las favoritas porque tienen jugadoras que están en el top 100 del mundo, pero creo que podemos dar la sorpresa, nosotras vamos a dejar todo en la cancha y de mi parte ganar en mi casa sería algo especial".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

¿Cómo te sienta el jugar en arcilla esa serie?, "Bien, todas estamos contentas por ese detalle, porque la mayoría de nuestros resultados positivos han sido en esa superficie, por algo se eligió, y más porque será en SLP donde tendremos seguramente un apoyo total".

SU VIDA PERSONAL Y EL FUTURO

Para Marcela Zacarías el haberse casado le dio también una gran estabilidad emocional, según nos comenta, "la verdad que eso también me ha ayudado a madurar, dentro y fuera de la cancha. He tenido la suerte y estoy agradecida con mi esposo, porque me apoya al 100%, siempre está detrás de mi respaldando todo lo que hago, me acompaña a los viajes y eso me ha dado un empuje muy importante para seguir adelante y haciendo lo que me gusta".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

¿Cómo ves el futuro del tenis mexicano y qué pasará cuando tú y otras jugadoras se retiren?, "Estamos pasando por una etapa muy buena en el tenis femenino, y se que vienen otras chicas de varios estados del país, que tienen 13 o 14 años que ya están jugando en los Juniors, en los ITF's, están viajando, con buenos entrenadores mexicanos, por lo que considero que en unos 2 o 3 años saldrá una buena camada que supla a muchas de nosotras que estamos en la recta final.

Y antes de despedirnos manda un mensaje a todas esas jovencitas que vienen empujando en el deporte blanco mexicano.

"A todas ellas decirles que luchen por sus sueños, que si alguien les dice que no pueden, sigan adelante, con esfuerzo, disciplina y dedicación todo sueño se puede cumplir. Prueben el tenis, es un deporte muy bonito y aquí en San Luis Potosí hay muy buen nivel, entrenadores, clubes, canchas, por lo que también espero que el deporte en mi estado siga creciendo con esas nuevas camadas", apuntó.

RANKING ACTUAL WTA

Singles: 202

Dobles: 130

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

EL DATO

Marcela Zacarías Valle nació en San Luis Potosí hace 28 años. Juega tenis profesional desde el 2012.

ALGUNOS DE SUS LOGROS

- Medallas de Oro en dobles y Mixto en Juegos Centroamericanos y del Caribe "Veracruz 2014".

- Medalla de Plata en dobles en los Juegos Panamericanos "Toronto 2015".

- Desde el 2012 pertenece a la Selección Mexicana de Tenis.

- Su mejor ranking WTA en singles ha sido 181 en el año 2015.

- Ha ganado 16 títulos individuales y 25 dobles en el ITF.