Maratón Tokio 2023, experiencia inolvidable para Laura Palomino

Una mujer en toda la extensión de la palabra en este Día Internacional que se les conmemora, es Laura Nayeli Palomino Cardoso, madre, esposa, deportista y amante de los animales, quien recientemente dio la nota al ser la mejor mexicana en el Maratón de Tokio 2023, además rompiendo su marca personal.

La preparación previa para correr esos 42 kilómetros 195 metros en la capital japonesa fue ardua para Laura, al tener que dividir su tiempo entre todas sus actividades como mamá, esposa, atleta y trabajadora.

Sin embargo valió el boleto por lo vivido y aprendido, "aunque el viaje resultó algo cansado con más de 20 horas en el traslado desde la Ciudad de México hasta Japón, pero la motivación de que me acompañaron mi esposo y bebé fue el motor para que dejará todo en la competencia. El maratón empezó a las 9:00 de la mañana, con un viento muy frío, pero fresco y favorecedor para los 38 mil corredores que tomamos la salida.", explica la maratonista en exclusiva para El Sol de San Luis.

Señala que conforme pasaron los kilómetros siempre mantuvo el ritmo que tenía planeado, "me mantuve bien, entera y la verdad que es una experiencia increíble el maratón, tienen una organización de primera y la gente nos animada en todo momento. Los entrenamientos que tuve con Juan Armando Quintanilla, mi coach, fueron todos de gran valía porque me sirvieron en todo momento".

Laura Nayeli había establecido su mejor marca en maratón en septiembre del año pasado en Berlín 2022, con 2 horas 49 minutos 36 segundos, y el objetivo era superarla.

Y cuando llegó a la meta y vio el reloj que marcaba para ella 2 horas 47 minutos 26 minutos, no lo podía creer, había logrado superar su marca personal en casi dos minutos. "El saber que realice mi mejor tiempo me dice que valió la pena todo el esfuerzo que implicó viajar hasta Tokio. De todos los maratones he aprendido algo nuevo y esté me deja un excelente sabor de boca. Sueño cumplido un 5 de marzo de 2023 que nunca olvidaré. Te amo Japón", expresó emocionada.

Palomino Cardoso en su desarrollo como maratonista ha completado cinco maratones con buenos tiempos, cuatro de ellos Major como son Boston, Chicago, Berlín y Tokio, además de la Ciudad de México.

"Mi objetivo es lograr antes del 2025 los seis Majors, solo me faltan dos, New York y Londres que son los siguientes dos objetivos que tengo para tener esa medalla especial que todo atleta quiere cuando has corridos los mejores maratones del mundo. Se que la voy a conquistar y para ello seguiré preparándome. Así que vamos por más", sentenció.

LOS NUMEROS EN EL MARATON DE TOKIO

Mejor mexicana del Maratón.

Lugar 42 de 8617 de categoría.

Lugar 177 de 2191 por edad.

Lugar 5 de 270 por nacionalidad.

2h47:23 tiempo récord personal.