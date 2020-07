Mao Reyna estrenará motor en el reinicio de la Súper Copa

El piloto potosino actual campeón de la F-1800, Enrique Reyna, dijo que tendrá motor nuevo para el reinicio de la Súper Copa, que será en el circuito del parque Tangamanga II en agosto 23.

«Apenas vimos el calendario que envió la organización regresamos al taller y vamos a montar un motor nuevo al monoplaza No. 74», dijo Reyna de Químicas PROCOM.

Enrique comentó además que se sorprendió cuando vio que el serial se reiniciaba en San Luis porque es su tierra: «Creo que tomando todas las medidas se seguridad que han impuesto las autoridades de salud no hay problemas, en San Luis corre la NASCAR el próximo jueves en el óvalo de Villa Zaragoza, nosotros arrancamos el 2 de agosto en el Tangamanga II con el campeonato local y esto ayuda mucho no solamente a los equipos, sino también a la economía local, no habrá público, pero es un comienzo».

Sobre que espera de la F-1800 para la carrera del 23 de agosto, dijo que si bien la pandemia afectó la economía de muchos equipos, estarán en la parrilla más de 15 monoplazas: «A lo mejor no es lo que se esperaba en una situación normal, pero después de lo que pasa en el mundo, una parrilla así es excelente. Puede variar porque hay muchos que ya quieren actividad y quien dice que ese número aumente, ojalá que así sea».

El campeón de la F-1800 habló también de los patrocinios y aclaró que a pesar de todo lo que ocasionó en la economía el COVID-19, continúa con el apoyo de Químicas PROCOM: «Estoy orgulloso de representarlos porque es una empresa mexicana y 100% potosina, dedicada a la compra, venta y comercialización de productos químicos para la industria y la elaboración de productos de limpieza, así como todo lo necesario para una gestión completa de laboratorios de educación e investigación».

Reyna comentó por último que fue muy bueno que los directivos de la Súper Copa conjuntamente con los patrocinadores de la serie, hayan pensado en reinicar las actividades: «Serán seis fechas en las cuales no hay que otorgar ningún tipo de ventajas a nadie, creo que no se tendrá que pensar tanto en ganar, sino en ser constantes y el que así lo haga podría estar peleando el campeonato»