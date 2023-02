Mal inicio de Cordero en Campeonato de Rally en EU

Un desperfecto en la caja de cambios en el automóvil Citroen, relegó al piloto potosino Ricardo Cordero de ubicarse entre los primeros lugares del Campeonato Norteamericano de Rally que tuvo su primera fecha puntuable en Michigan, Atlanta.

“Un rally en el que ya había participado en 2022 y esperaba volver con mucha emoción. En las prácticas tuvimos buen desempeño y logramos arrancar en la séptima posición, pero durante la competencia se nos bloqueó la caja de cambios y perdimos 10 minutos en arreglarlo, lo que trajo que nos ubicáramos en las últimas posiciones", comentó Cordero.

El Citroën del binomio Ricardo Cordero - Marco Hernández presentó algunas fallas. / Cortesía GHR Motorsport

Agregó: "Nos vamos contentos por haber encontrado el ritmo al final del rally y estar cerca de los tiempos de punta. Pero jamás satisfechos, no fue el resultado que queríamos pero si el rally que esperábamos. No me queda más que agradecer a mi team 399 Tactical - MGR - Maredutti - GHR Motorsport - Mezcal Entre Almas por su por su desempeño en general y trabajar con todo el profesionalismo a bajas temperaturas, regresamos a México con la mentalidad de mejorar y decirles que volveremos más rápidos, puntualizó el pentacampeón de La Carrera Panamericana.

El calendario sigue su curso y la siguiente parada para Ricardo Cordero y el GHR Motorsport será en León, Guanajuato en el marco del WRC (World Rally Championship) que desde su cancelación en 2020 en pleno evento en territorio mexicano no había regresado a nuestro país; la afición está emocionada con el retorno del mundial para este año.

El binomio Cordero – Hernández ya trabajan para su presentación en este evento elite del rallismo, el Citroën, el auto con el que competirán ya viene de camino desde la unión americana rumbo a casa para afinar detalles en el taller y estar listo para este magno evento que marca uno de los compromisos más importantes en el calendario del volante potosino.

EL DATO

El próximo evento de Ricardo Cordero será el Rally en León en el mes de marzo.