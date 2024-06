Luna Torre Ayala, beneficiada del Programa “Primero por San Luis”

La nadadora potosina de La Loma Centro Deportivo, Luna Torre, será la siguiente beneficiada del programa “Primero por San Luis”, por lo que recibirá apoyo para poder asistir a dos importantes eventos que se disputan en la República Mexicana.

Torre Ayala representará a San Luis Potosí en los Juegos Nacionales CONADE 2024, siendo la natación en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para posteriormente defender los colores de México en el Campeonato Centroamericano y del Caribe CCCAN 2024 que se realizará en Monterrey, Nuevo León.

La reunión entre la nadadora y el piloto Ricardo Cordero, director del programa social “Primero por San Luis”, se dio en las instalaciones de La Loma Centro Deportivo, exactamente a un costado de la alberca techada.

Cortesía / Primero por San Luis

La charla fue amena y ahí Cordero de Ávila le dio la buena nueva a Luna de que sería beneficiada para poder asistir a los dos mencionados eventos, pues el fin del programa es apoyar a los talentos potosinos a que logren sus metas, pero también a darles ese empujón para que mejoren su nivel y se motiven para alcanzar los más altos objetivos en sus carreras deportivas, convirtiéndose en ejemplos para que otros deportistas también den todo en la disciplina que practican.

“Estoy muy agradecida con Ricardo Cordero y “Primero por San Luis” por este respaldo que me dan; voy muy motivada a estas competencias y soy una afortunada de ser tomada en cuenta, me he preparado muy bien, horas y horas de entrenamiento en el agua, así que vamos con todo a representar a San Luis Potosí y México en estos días.

Primero competiré en Guadalajara del 9 al 14 de junio para los Nacionales CONADE 2024 y al terminar inmediatamente tendremos que viajar a Monterrey para del 15 al 23 también de este mes en el Centroamericano y del Caribe; serán días pesados de alta competencia, pero estoy preparada y altamente motivada”, le comentó Luna al piloto potosino.

Cortesía / Primero por San Luis

Cabe mencionar que Luna Torre desde los 9 años practica la natación de manera competitiva, y ha ido su carrera deportiva en ascenso, teniendo un récord nacional en 50 metros mariposa, ha podido competir en Florida, Estados Unidos, y actualmente es seleccionada potosina y de México, además de multimedallista en Olimpiadas Nacionales”.

El dato

Luna Torre Ayala tiene 18 años y es una de los jóvenes talentos de la natación potosina.