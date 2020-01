LPRT vuelve a la actividad en EU

Todo listo para que este viernes 10 se reanude, pasada la pausa por las fiestas decembrinas, la temporada 2019-2020 del Ladies Professional Raquetball Tour, LPRT, con el torneo Florida Pro-Am, con sede en el condado de Davie, Florida, Estados Unidos.

Un total de dieciséis jugadoras conforman la gráfica en la modalidad de singles, misma que encabeza la número uno del mundo, la potosina Paola Longoria López, quien busca hacer historia en esta disciplina, pues va por el título 103 en su carrera deportiva.

Los partidos inician a partir de la una de la tarde de este viernes, horario local, con los siguientes partidos: Rhonda Rajsich (EU) vs. Valeria Centellas (BOL), y Micaela Meneses (BOL) vs. Natalia Méndez (ARG).

Posteriormente habrá cuatro partidos más: a las 2 de la tarde: Alexandra Herrera (MEX) vs. Laura Brandt (EU), y Kelani Bailey Lawrence (EU) vs. Nancy Enríquez (MEX). Para las 15 horas: Cristina Amaya (COL) vs. Maria Renee Rodríguez (GUA), y Graci Wargo (EU) vs. Maria José Vargas (ARG).

Y a las cuatro de la tarde entran en acción Carla Muñoz (EU) vs. Jessica Parrilla (SLP-MEX) y la favorita Paola Longoria (MEX) vs. Joselin Arévalo (BOL).

Las ganadoras disputarán los cuartos de final el sábado 11 por la mañana, y las semifinales ese mismo día por la tarde. La gran final el domingo 12 a las once de la mañana, horario local. A la par se disputará el torneo de dobles, con seis duplas, siendo las primeras de la siembra Paola Longoria y Alexandra Herrera, que entran en acción hasta el sábado 11. Habrá dos partidos hoy a las 5 y 6 de la tarde.

