Los errores le costaron caro al Atlético de San Luis Femenil

Atlético de San Luis soñará a la salvadoreña Ceren Brenda Damaris que hizo lo que quiso con la defensiva potosina para el triunfo del Atlas de 2–1 en la cancha del estadio Jalisco en duelo pendiente de la jornada 7 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX Femenil.

Atlas pegó primero en el partido luego, en un pase largo las potosinas no pudieron controlar en medio campo y el balón le quedó a Ceren Brenda Damaris que con velocidad y buen control se metió sola al área de las potosinas, ya frente a la arquera y al ver que ya tenía más marca, mandó un pase corto cerca del manchón penal y le quedó a Fabiola Ibarra para de un zurdazo colocar el 1–0 de las rojinegras al minuto 10.

Pero el Atlético no bajó los brazos y al minuto 12 igualaron el marcador. La jugada la inició Jaquelín García quien se quitó a una defensora del Atlas, se fue metiendo por derecha hasta llegar a los linderos del área, sacó un pase que parecía no llevaba mucho, una jugadora rojinegra en su afán de desviar el balón lo detuvo y se lo dejó a la playera 28 quien de potente disparo la mandó guardar para el 1–1, el resto del primer tiempo no hubo más y finalizaron con ese marcador.

En la segunda mitad, las atlistas volvieron a ponerse al frente en el marcador, esto al minuto 61, con un “regalito” de Nicole Buenfil que al querer sacar un pase para su defensa Ceren Brenda Damaris logró interceptar el balón, con un recorte dejó tendida a la portera del San Luis y la salvadoreña la mandó al fondo para el 2–1.

Después las potosinas fueron insistentes, en algunas jugadas claras las desaprovecharon, abriéndole la posibilidad al Atlas de aumentar la ventaja.

Al 69 el Atlas estuvo muy cerca del tercero con un buen disparo de Maritza Maldonado que se fue al travesaño, la defensa del San Luis trató de despejar pero en su intento le quedó a una jugadora rojinegra que disparó pero Buenfil estuvo atenta y de gran atajada mandó a tiro de esquina.

El resto del partido ambos equipos tuvieron oportunidades de gol, las rojinegras tuvieron las más claras pero el marcador no se movió y finalizaron con victoria atlista de 2–1.

El siguiente partido del Atlético de San Luis será contra las Águilas del América el martes 12 de septiembre en la cancha del estadio Alfonso Lastras en duelo de la jornada 10.