Lorena Rangel Batres con la mira puesta en Juegos Olímpicos

Para la potosina Lorena Itzel Rangel Batres no hay imposibles, desde niña siempre ha querido ser la mejor y con constancia, disciplina e inteligencia va en camino al éxito en el atletismo de pista. Sin embargo no todo han sido alegrías, ha pasado por momentos difíciles con algunas lesiones y el parón que hubo por la pandemia de Covid-19.

Desde hace dos años la atleta de 20 años radica en Baton Rouge, capital de Luisiana, Estados Unidos, donde cursa la licenciatura en Sistemas de Plantas y Suelos en la facultad de Agricultura en la Universidad de Luisiana (LSU) con notables calificaciones que la han llevado a obtener el certificado de mérito al cuadro de honor académico, pero además pertenece al equipo de atletismo donde también tuvo mención honorífica al ser de las mejores atletas del primer año de toda la Conferencia del Sureste, siendo la única por parte de la LSU entre 13 universidades de la Unión Americana.

En charla exclusiva con El Sol de San Luis nos comenta como han sido para ella estos dos primeros años radicando en Luisiana. "Ha sido un cambio en todos los aspectos, el primer año fue adaptarme a un país e idioma nuevo, pero también el vivir sola, sin mi familia, costó trabajo como todo, pero ya en este segundo año ahora si puedo decir que estoy adaptada al entorno, rutinas, entrenamientos, ya tengo amistades y ya no me pierdo en la ciudad (sonríe)".

Añade que fue su entrenador de atletismo en San Luis Potosí, el cubano Raúl Couquet, quien la recomendó a la Universidad de Luisiana, viendo su capacidad para el atletismo, por lo que la LSU se interesó y la invitó a formar parte de sus filas con una beca al 100% para sus estudios y deporte.

"El dejar mi vida que tenía en San Luis Potosí me ha hecho ver cosas que en mi entorno no estaban, como el hacerme más responsable, independiente y cuidarme yo solo. Tengo la ventaja que vivo en las instalaciones de la Universidad y eso me facilita las cosas para tener cerca mis clases y entrenamientos. En lo deportivo he tenido que aprender la metodología de los estadounidenses, porque ellos planean todo muy bien y de una manera seria. En mi caso mi entrenador me dice "tú vas a correr este tiempo este mes" y nos enfocamos en los entrenamientos para alcanzar esa meta, con un plan diario que tienes que cumplir, no hay de que mañana lo hago o lo retrasamos, no ellos son muy metódicos y esa disciplina que te inculcan te sirve mucho para crecer, y eso ha sido un cambio que he notado en lo que hacía acá en México a lo que ahora aplico allá".

PANDEMIA MUNDIAL Y LESIONES

Sin embargo, no todo ha sido "color de rosas", la pandemia por Covid-19 que se vivió en todo el mundo y algunas lesiones sufrida le hicieron pasar momentos tristes y de incertidumbre.

"Me tocó irme a radicar a Estados Unidos en mayo del 2020, cuando la pandemia estaba a tope, por lo que estuve casi un mes aislada por ser extranjera. Pasé un tiempo sin conocer a mis compañeros de escuela y del equipo de atletismo, no podía entrenar ni ir a clases. Además cuando llegué a Luisiana iba con una pequeña lesión en mi pierna, con una periostitis, que es muy común en los corredores, por lo que tuve que parar por un mes para recuperarme y me afectó en ese primer año atlético en el 2021. Luego ya pude competir en campo traviesa con notables resultados, pero paré por otra lesión, una fractura por estrés en mi pie izquierdo. Me recuperé y en enero de 2022 regresé a la pista, y en la primera competencia sufrí una tendinitis en el talón de Aquiles, por lo que estuve fuera otro mes, lo que me hizo perderme la temporada bajo techo (indoors). Ya recuperada en marzo de este año participé en la temporada al aire libre (outdoors), de ese mes a junio con muy buenos resultados, puesto que mi especialidad eran los 800 metros planos y tuve un tiempo personal de 2:04.74, y en los últimos meses mi entrenador me ha preparado para los 1500 metros planos, donde ya hice mi mejor marca con un 4:16.67".

SUEÑA CON UNOS JUEGOS OLÍMPICOS

Pero esas pruebas que de repente le pone a uno la vida, no han frenado los objetivos y sueños que tiene por realizar Lorena Itzel. "Quiero llegar muy lejos, sueño con unos Juegos Olímpicos y a un Mundial de Atletismo, ganar una medalla para poner a mi país en lo más alto.

Estoy conciente que es un camino largo y nada fácil pero siempre ha estado en mi mente esos objetivos de estar entre las mejores del país y del mundo. Para ello me preparo y si no es para JO París 2024 lo buscaré en el siguiente ciclo olímpico, pues apenas tengo 20 años, pero con muchas ganas de trascender, no importando que difícil este la meta, porque me ayuda mucho mi fe, creo mucho en Dios y él me guía en todo lo que hago, es mi fuerza en el universo junto con mi familia que es mi motor aquí en la tierra. De ahí nace todo para mi seguridad, confianza y fortaleza", expresa segura.

MEXICANA Y POTOSINA AL 100%

Le cuestionamos si tomaría la nacionalidad estadounidense para alcanzar esos sueños deportivos, a lo que tajante responde: "Estoy muy agradecida por lo que me ofrece la Universidad de Luisiana donde estudio y entreno, pero mis raíces están en México donde viví desde que nací, soy mexicana y potosina al 100%, no cambiaría por nada correr por estos colores y mi bandera".

Sin embargo está conciente que en nuestro país la falta de apoyos a los deportistas ha sido una constante. "Se la situación que hay en México con los pocos apoyos que te otorgan las Federaciones y CONADE, no hay los recursos necesarios para apoyar a los atletas y eso es desafortunado, yo quisiera que hubiera más becas y compromiso para con el atleta, porque mucha veces es la propia familia y amigos quienes apoyan al deportista, y no siempre debe ser así".

RECUERDOS Y EXPERIENCIAS

Fue en el estadio Plan de San Luis, ahora llamado Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento (CDTAR) donde charlamos con Lorena Rangel. "Me gusta mucho está lugar y pista, pues aquí empecé desde niña a correr, gané competencias y fui creciendo en el atletismo. En estos días que estoy en SLP de vacaciones he venido a entrenar y se me vienen los recuerdos de esos años de mi niñez, y me da esa fuerza para inyectarme mucha motivación para lo que venga".

Y recordamos con ella que en estos días se realiza en Cali, Colombia el Mundial Sub 20 de Atletismo, donde participan dos potosinos César Monreal y Montserrat Rodríguez, evento en el cual ella tomó parte en Naorobi 2021 en África logrando avanzar hasta la semifinal en los 800 metros planos.

"Si tuve esa oportunidad de representar a México hace un año y te puedo decir que cada evento internacional al que un atleta puede ir representa un cúmulo de experiencias, toda vez que sales de tu país y compites con los mejores del mundo. Todo eso te sirve y te hace madurar en lo competitivo, por lo que será un gran aprendizaje para César y Montse, alcancen el lugar que sea, el estar ahí será algo especial y que nunca olvidarán, tal como me pasó a mi".

Y antes de despedirnos le pedimos un mensaje para todos esos jóvenes que como ella vienen derrochando talento y hambre a corta edad de sobresalir en el deporte que practican. "Decirles que no se pongan limites sino que vayan por más. Mi entrenador Houston Franks me dice mucho que "las cosas no se vuelven más fáciles, sino que uno se tiene que hacer más fuerte", entonces no creer que ya estoy a un nivel y serán todo más fácil, al contrario con la fortaleza que obtenga aspira a llegar más alto, intenta subir uno o varios escalones más, pero eso solo se da con trabajo, disciplina y constancia".