Lo importante fue como se ganó a Bravas: Jesús Padrón

Las calma volvió al Atlético de San Luis femenil con la holgada victoria que lograron por 4-0 ante FC Juárez, pero más allá del triunfo, el director técnico Jesús Padrón destacó el cómo se dio esa victoria.

"La verdad que fue un equipo unido, veo en los entrenamientos como trabajan, el espíritu combativo que tienen y más haya del triunfo, son las formas como se ganó, eso es lo que importa. Estoy contento por el triunfo, por las chicas porque se lo merecían, es siempre un agradecimiento al trabajo que hacen día a día, venían esforzándose por esto. Hoy se fue contundente y es el equipo que se quiere mostrar. Ya veníamos sumando de un punto, ahora fue de tres y eso agrada a todos nosotros".

Jesús Padrón, director técnico del Atlético de San Luis Femenil. / Cortesía Atlético de San Luis

Se le cuestionó sobre el trabajo que viene haciendo la española Beatriz Parra, experimentada jugadora de 34 años que anotó su primer gol en el fútbol mexicano. "Bea es una excelente persona, jugadora top, nos ayuda mucho y es de las mejores del equipo, líder, y estoy contento porque ya pudo anotar, pero también porque dio un gran partido, con una asistencia para el cuarto gol".

En cuanto al primer gol que anotó Emily González y que fue con la mano, el cual debió invalidarse, el timonel afirmó que desde donde estaba parado no se alcanzó a ver la jugada tan clara, por lo que hasta no ver la repetición confirmará si fue o no indebido.

Con la victoria, San Luis llegó a 10 puntos y se ubica en la posición 16 de la clasificación general, a cinco unidades del séptimo y octavo lugar de Tijuana y Cruz Azul, respectivamente.

Su próximo partido será de visita, el domingo 17 ante Puebla en la jornada 13 de la Liga MX Femenil.

