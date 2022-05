Llegó el título 113 para Paola Longoria en la LPRT

Por tercer torneo consecutivo dos mexicanas disputaron una final del Ladies Professional Racquetball Tour (LPRT), ahora fue en el torneo Sweet Carolina Open, que se adjudicó Paola Longoria dos sets a uno ante Alexandra Herrera.

Esta nueva corona para la raquetbolista significa el título número 113 en su carrera deportiva en el tour profesional, pero sobretodo el regresar a los primeros planos y tomar revancha luego de que había sido derrotada en las finales en febrero y marzo pasado en el Vero Beach Open y Boston Open, respectivamente, precisamente por su rival en turno.

Después de dos finales perdidas al hilo, llegó el título en el Sweet Caroline Open. / Cortesía Paola Longoria.

La final entre la potosina y regia fue pareja, el primer set se lo adjudicó Paola por 15-9, al aprovechar un rallie de puntos, pero Alexandra no permitió más y sacando su mejor repertorio de tiros igualó el marcador con un 13-15 en el segundo set. En el tercero y definitivo la paridad estuvo presente hasta que inclinó Longoria López la balanza a su favor para imponerse 11-7.

"Contenta de ganar mi título 113 porque significa muchísimo para mi volver a la senda del triunfo después de dos derrotas que obviamente me dolieron, que me calaron y me hicieron entrenar muy fuerte para regresar a la victoria", expresó Paola al final del partido en entrevista para la LPRT.

Después de dos finales perdidas al hilo, llegó el título en el Sweet Caroline Open. / Cortesía Paola Longoria

El camino a la corona fue así: en primera ronda vence a Sheryl Lotts, de EU, por 15-3 y 15-1; segunda ronda a Samantha Salas, de Guanajuato, por 15-5 y 15-12; en semifinal duelo de potosinas y derrota a Jessica Parrilla por 15-2 y 15-6.

Cabe mencionar que ambas raquetbolistas han disputado en los meses recientes cuatro finales, con saldo de dos victorias para cada una, Herrera se impuso en el Vero Beach y Boston Open como se mencionaba, y Longoria ganó el Sweet Caroline Open y Campeonato Nacional Selectivo en Ciudad Juárez, donde ambas consiguieron su pase al Mundial que tendrá como sede La Loma Centro Deportivo en San Luis Potosí en julio próximo.

EL DATO

El próximo torneo de la LPRT será en junio en Overland, Kansas.