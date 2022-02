Listos los atletas que representarán a SLP en regional de JN CONADE

Realizada en el estadio Plan de San Luis la etapa Estatal del atletismo de pista y campo de los Juegos Nacionales CONADE 2022, evento avalado por la Asociación de Atletismo del Estado de San Luis Potosí (AAESLP), surgieron los atletas que representarán a la entidad potosina.

De acuerdo a la convocatoria técnica del evento, califican el primer y segundo lugar por prueba categoría y rama, pudiendo ser considerado hasta un tercer lugar cubriendo sus gastos en la etapa correspondiente, situación que en su momento se les notificó a los entrenadores de los diferentes equipos y clubes participantes.

En cuanto a los resultados oficiales, de la Sub 16, Sub 18, Sub 20 y Sub 23, algunos de estos de ambas ramas fueron:

CATEGORÍA SUB 16

80 metros planos femenil: primer lugar Monserrat Almendáriz de San Luis Potosí con marca de 11’00; segundo Ximena Xanat Zapata de San Luis Potosí con 11’23 y tercer lugar Marlene Alexandra Vázquez de Soledad con 11’35. VARONIL: primer lugar Oswaldo Ángeles de Ciudad Valles con 9’50, segundo lugar Oscar Yael Corona de San Luis Potosí con 10’00 y tercer lugar Juan Pablo Hernández.

CATEGORÍA SUB 18

100 Metros planos femenil: primer lugar Ruth Mariana Rangel de San Luis Potosí con 27’62, segundo lugar Camila Paola Barbosa de Rioverde con 13’77 y tercer lugar Aranza Palacios de San Luis Potosí con 13’94. VARONIL: primer lugar Pedro Antonio Gómez de Matlapa con 11’58, segundo lugar Ángel Giovanni Benítez de Soledad con 11’74 y tercer lugar Jeancarlo Alexander Carranco de Soledad con 11’89.

CATEGORÍA SUB 20

400 Metros planos femenil: primero Frida Espiricueta de San Luis Potosí con 1’01’07, segundo Paola Salinas de San Luis Potosí con 1’01’70, tercero Hannia Gallardo de San Luis Potosí con 1’03’36. VARONIL: Rodrigo Fernández de Soledad con 51’64, segundo Amilcar del Regil de San Luis Potosí con 51’89, tercero Mario Montoya de Rioverde con 52’73.

CATEGORÍA SUB 23

5000 Metros planos femenil: primero Paulina Rubio de Soledad con 20’10’39, segundo Itzel Rodríguez de Soledad con 21’08’20, tercero Pamela García de San Luis Potosí con 21’46’00. VARONIL: primero Aníbal de Regil de San Luis Potosí con 16’02’60, segundo José Alfonso Netro de San Luis Potosí con 16’04’82, tercero David García de San Luis Potosí con 16’15’36.

10 000 metros planos femenil: primero América Paulina Torres de Rioverde con 40’00’21, segundo Paulina Rubio de Soledad con 40’40’42, tercero Pamela García de San Luis Potosí con 42’59’04. VARONIL: primero José Alfonso Netro de San Luis Potosí con 34’32’02, segundo Josué Almendárez de Soledad con 34’50’32, tercero Oswaldo Ibarra de Soledad con 36’49’29.