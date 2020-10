Listo el rol de los cuartos de final de la Liga Tangamanga

Quedó definido el rol de los juegos de ida de los Cuartos de Final del Torneo de Clausura 2020 de la categoría Estelar de la Liga Tangamanga de Futbol, que se efectuará este domingo 25 de octubre; así mismo, continuará la actividad regular en el resto de las categorías, que ya comienzan a definir a sus ocho invitados a su respectiva liguilla.

Las acciones arrancan a las 8:00 horas cuando Guerrilleros enfrente a Lobos VM Epoxipisos en el Campo 1 Pasto del Deportivo Ferrocarrilero; a la misma hora, pero en el Campo de La Huerta; Maquinados Ortiz Caver Alpan recibirá a Lago Alberto Mariscos Jorge PSM.

También a las 8:00 de la mañana, pero en el Campo J.I. 2, los cuadros de GDI y PubliRed Isntituto Santa Rita chocarán en el primer juego de esta serie; cerrando el duelo entre Carnicería Guadalupano ante Igope en el Campo 1 de La Huerta a las 10:00 horas.

Primera División, Grupo "A", J13: Real San Jose0 vs 2 Dep. Cheix, Pierde Local; Dep. Tierra Blanca vs Tiburones, Tierra Blanca 1, 08:00; Dep. 3a Chica vs Potogas, C. 3a Chica, 10:0; Baleados Terrero vs Club Dep. Morales B, C. Terrero 1, 10:00; Morelos Reingenieria vs San Pancho - Huastecos Garsot, C. Domínguez, 10:00; Club Liverpool Pozos vs Atl. Tierra Blanca, Pozos 2, 10:00, Tinny Toons vs San Francisco de Pozos, Llamar a la Liga, Real Trinidad vs Real Azteca Pozos, Tierra Blanca 1, 10:00.

Primera División, Grupo "B", J13: Lobos Depsa 2 vs 0 Exa I.P. La Cantera, Pierde Visitante, Pistorius - Free Logistic vs Mariscos Enrique-Juventus Fc, C. El Milagro, 10:00; Dep. Marconi vs Warriors Ahualulco, Campo J.I 1, 08:00; Dep. Morelos vs Huracán Boys Centenario, San José del Barro, 10:00; Club AMV vs Atletics Williams, C. El Milagro, 08:00; Esc. Puma/Viajes San Luis Rey vs Dep. Hidalgo – Incatssa, C. J.I. 1, 10:00; Galtor - Casa de Moneda vs Dep. Guerreros, Campo J.I 2, 10:00; Esc. Futbol Juniors Ortega vs Constructora Agundis, C. 1 Los Castillo, 10:15.

Te puede interesar esta nota: Los jugadores somos culpables del mal torneo: Pablo Barrera