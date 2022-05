Listo el calendario del Atlético de San Luis para el Apertura 2022

La fiera de León es el primer rival del Atlético de San Luis cuando debute en casa en el Apertura 2022 con el que arranca la temporada 2022-2023 de la Liga MX, el 3 de julio.

El conjunto rojiblanco que dirige el brasileño André Soares Jardine disputará 9 partidos de local y 8 de visitante en el próximo torneo, entre los meses de julio y octubre en su fase regular que consta de 17 jornadas, algunas serán dobles por cuestiones de las fechas FIFA.

San Luis recibirá a: León, Monterrey, Cruz Azul, Necaxa, UNAM, Toluca, Tijuana, Pachuca y UANL. Y visitará a: Guadalajara, Mazatlán, Puebla, Querétaro, Santos Laguna, América, Atlas, y FC Juárez. En ese orden.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

CALENDARIO APERTURA 2022

JULIO (6 partidos): JORNADA 1, domingo 3, ADSL vs. León, 17:00 horas, estadio Alfonso Lastras R.. JORNADA 2, sábado 9, Guadalajara vs. ADSL, 17:00 horas, estadio Akron. JORNADA 3, domingo 17, ADSL vs. Monterrey, 17:00 horas, estadio Alfonso Lastras R.. JORNADA 4, viernes 22, Mazatlán vs. ADSL, 19:00 horas, estadio Kraken. JORNADA 5, martes 26, ADSL vs. Cruz Azul, 21:05 horas, estadio Alfonso Lastras R. JORNADA 6, sábado 30, Puebla vs. ADSL, 21:05 horas, estadio Cuauhtémoc.

AGOSTO (6 partidos): JORNADA 16, miércoles 3, FC Juárez vs. ADSL, 19:00 horas, estadio O. Benito Juárez. JORNADA 7, domingo 7, ADSL vs. Necaxa, 17:00 horas, estadio Alfonso Lastras R. JORNADA 8, jueves 11, Querétaro vs. ADSL, 21:00 horas, estadio Corregidora. JORNADA 9, jueves 18, ADSL vs. UNAM, 21:05 horas, estadio Alfonso Lastras R. JORNADA 10, domingo 21, ADSL vs. Toluca, 17:00 horas, estadio Alfonso Lastras R. JORNADA 11, domingo 28, Santos Laguna vs. ADSL, 19:00 horas, estadio TSM Corona.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

SEPTIEMBRE (4 partidos): JORNADA 12, jueves 1, ADSL vs. Tijuana, 19:00 horas, estadio Alfonso Lastras R. JORNADA 13, martes 6, América vs. ADSL, 21:05 horas, estadio Azteca. JORNADA 14, domingo 11, Atlas vs. ADSL, 18:05 horas, estadio Jalisco. JORNADA 15, sábado 17, ADSL vs. Pachuca, 17:00 horas, estadio Alfonso Lastras R.

OCTUBRE (1 partido): JORNADA 17, sábado 1, ADSL vs. Tigres, 17:00 horas, estadio Alfonso Lastras Ramírez.

EL DATO Atlético de San Luis visitará al bicampeón Atlas en la jornada 14 el 11 de septiembre en el estadio Jalisco

La información deportiva más reciente que "El Sol de San Luis" tiene para ti; haz click aquí