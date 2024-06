Leoncio Zárate, el charro homenajeado en el Campeonato Estatal Charro de SLP (video)

Desde los 5 años Leoncio Zárate Torres veía a su papá a caballo, quien era caporal de la hacienda de La Pila, y desde ese momento quiso comenzar su propia historia y lo consiguió al convertirse en uno de los mejores charros de San Luis Potosí.

Don Leoncio tiene 82 años y recuerda con nostalgia cómo fueron sus inicios en el deporte nacional, una actividad que dejó hace unos años, pero del que no se ha despegado, pues es una pasión que nunca dejó.

“Desde los 5 años ya jineteaba becerros y hasta 50 años me eché la última jineteada. Me siento muy orgulloso la charrería porque ando en los Congresos Nacionales, Estatales y sigo la charrería porque me llena de gusto y orgullo haber sido charro y campeón nacional”, comentó don Leoncio.

Don Leoncio Zárate Torres / Foto: Cristian Robledo

Esos títulos que logró tanto a nivel estatal y nacional no le hicieron perder el piso, por el contrario, era todo un personaje dentro de los ruedos, incluso se dice que en su mejor momento fue un “charro elegante” por su manera de dominar las suertes, pero además hay un recuerdo del que nunca se le olvidará pues fue un momento importante en su carrera.

“En la Feria de la Piña, en Veracruz, ahí estaba un garañón y se los pedí prestado, para brindárselos al pueblo de Veracruz, me lo presento y mi gran satisfacción fue que yo esperaba que me aventaran sombreros o esa situación, no, me aventaron dinero, saqué más de 3 mil pesos, había billetes de a peso, 5 de 10, 20, 50, de 100 y de a 500, ahí en ese en esa Feria, aplausos y me viene tan contento y nunca se me olvida eso de haber sido charro, porque eso fue mi gran orgullo” recordó.

Este año el Congreso y Campeonato Estatal Charro de San Luis Potosí fue en homenaje a este gran personaje, y este tipo de eventos refleja el buen momento que está pasando el estado en la charrería con nuevas plazas y con las facilidades para continuar con la tradición de la fiesta charra.

“San Luis Potosí va para arriba con este gobernador que es charro y que hizo la Arena Potosí y con las facilidades para hacer esto, vamos a tener mucho turismo aquí y pues nos da gusto y estamos muy contentos con esa situación que no quisieron que se acabara, pues ya nos encanta el corazón”, opinó.

En su mensaje final invitó a estas nuevas generaciones a conocer más de la charrería, y aunque reconoce es cara, también tiene un valor especial para nuestro país.

“Hay que seguir la charrería, es muy cara, pero es muy bonito ser charro y ser mexicano, estamos considerados como el segundo Ejército de México la charrería a nivel nacional, todos los que estamos federados a nivel nacional nos toma en cuenta el Gobierno como segunda Ejército de México, finalizó.

El el Congreso y Campeonato Estatal Charro de San Luis Potosí finaliza este domingo en el Lienzo Hermoso Cariño de Soledad de Graciano Sánchez.

Leer más de El Sol de San Luis:

Deportes Busca Ricardo Cordero sumar triunfo en Rally en Canadá

Deportes Cumplen con quinto módulo de la Certificación para Entrenadores en SLP