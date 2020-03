Latin Queen, la mujer detrás de la máscara

Latín Queen se prepara, junta los puños, salta, calienta sus músculos y sale a darlo todo dentro del pancracio.

Fernanda Hernández, mejor conocida como “Latin Queen”, es una luchadora profesional potosina, la única mujer de toda una dinastía luchística, quien a sus 25 años de edad celebra toda una trayectoria dentro de este deporte, en el cual se inició a la edad de 15 años.

Ser mujer dentro de las cuatro cuerdas, le ha requerido un esfuerzo doble para demostrarle al público amante de las luchas y a sus compañeros del ring, que es poderosa, capaz y sobre todo está preparada para enfrentar cualquier adversidad que se le presente.

Hija del legendario “Cirujano Hdz.” y familiar de las grandes figuras de la lucha deportiva “Dimensión 2000”, “Steel Fox” y “Galaxia 79”, son el preámbulo de una historia luchística que comenzó hace 10 años, donde el gusto por el deporte la llevaría a seguir el camino de su padre y romper las barreras del género, para de forma determinante portar su máscara y el nombre que la ha llevado a la gloria.

Aarón Cadena | El Sol de San Luis

Para Fernanda, el estar rodeada de todo el espectáculo que envuelve el mundo de la lucha libre, sembró en ella el deseo de formar parte de la historia del pancracio potosino, “Desde pequeña me llamaron la atención diversos deportes, pero sería el taekwondo el que me deslumbraría, donde pude demostrar mis hablidades deportivas. Mi papá al ver el esfuerzo que le dedicaba a este deporte, me preguntó que si quería iniciarme dentro de la lucha libre”.

A pesar de ello, el resquemor de parte de su familia, por el miedo de que pudiese salir lastimada, lesionada y agredida, no fue un límite para ella, quien con determinación a sus 15 años de edad inició a entrenarse técnicamente en la lucha olímpica. “Fue duro, por que en mi adolescencia comencé a entrenar , mi visión en el deporte me encaminó a desarrollarme dentro de la lucha olímpica, que es la base de la lucha libre, pero sin el espectáculo mediático que envuelve a este deporte, donde la técnica y el régimen alimenticio se hicieron parte de mi rutina”, manifestó.

Después de un año de haber comenzado, se le daría la oportunidad de demostrar la capacidad guerrera dentro del cuadrilátero, donde demostró su gran habilidad luchística. “Mi padre siempre me exigió más que a los demás, a veces me preguntaba ¿por qué no me trata como los demás?, pero con el tiempo comprendí que sus exigencias estaban encaminadas a hacer de mí una mejor deportista”, señaló Fernanda.

El entrenamiento arduo y complejo, ha sido para “Latin Queen” toda una catarsis emocional durante toda su carrera, “Para mí significa el sacar todo lo que te has guardado, es un desahogo de la vida, de los problemas, del estrés, trabajo y estudio. Pero también ha sido toda una demostración personal, de que puedo lograr muchas cosas y sobre todo demostrar que no soy más débil que los demás”.

Son cientos los retos que ha derribado a lo largo de su vida, pero demostrarse así misma que era capaz y hasta más hábil que los hombres en el combate, fue su más grande gratificación, “Estas experiencias son las que me mantienen dentro de este deporte, demostrarme a mí, al público y a mi padre que sí podía, fue lo que me ha hecho seguir adelante con esto”.

“Latin Queen” es el fiel ejemplo de que la lucha libre también empodera a las mujeres. “Quisiera que cualquier mujer se diera la oportunidad de hacerlo, que no se dejen engañar por los comentarios negativos, sí podemos, podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos. Actualmente hay muchas empresas luchísticas que deben su renombre a grandes mujeres del cuadrilátero. Esta práctica nos beneficia de muchas formas, pero la principal debido a la situación que acontece actualmente, este deporte forja tu carácter y lo más importante enseña a defenderte”, indicó.

Durante años “Latin Queen” ocultó que provenía de una familia forjada en la lucha libre, determinante se propuso, demostrar que ella podía ganar renombre, y así fue, donde uno de sus mayores logros, ha sido enfrentarse con luchadoras del Consejo Mundial de Lucha Libre, “Hasta hace poco que mi padre, “Cirujano Hdz.”, hizo público que yo soy su hija, fue uno de los mejores momentos de mi vida, el haber expuesto lo que he logrado durante años, y que por fin después de una década se me reconociera el esfuerzo, pero sobre todo que atrás de toda una lucha, hay una familia que me respalda”.

La mujer que actualmente es Fernanda se divide entre tres de sus pasiones, en las que se desenvuelve como fisioterapeuta, estudiante y la otra como luchadora, “Mi día inicia presentándome a laborar, soy Lic. en Fisoterapia, me dedico enteramente a mis pacientes, salgo, convivo un rato con mi familia, para al final del día disponerme a entrenar. Mis pacientes lo son todo para mí, eso me ha requerido hacer un esfuerzo doble, donde en ocasiones tengo que partirme para poder desarrollar todas mis actividades, pero siempre doy el 110%”.

Las lesiones constantes, tres cirugías de rodilla, y varias rehabilitaciones físicas, marcarían su deseo por dedicarse a la rama de la fisioterapia, la cual le ha dejado grandes recompensas en torno a su desarrollo laboral.

Por último, la violencia que aqueja a las mujeres, no le es ajena a Fernanda, “Lady Queen”, quien en propias palabras maniestó un rotundo NO, a la vulneración de los derechos de las mujeres, donde añadió “Todo esto que pasa actualmente es abrumador, el simple hecho de ir a la tienda significa correr cualquier tipo de peligro, es duro y fuerte, pero tengo esperanza en que unidos nos cuidemos entre todos, para tratar de erradicar y disminuir la violencia”, finalizó.