Las modificaciones al sistema de competencia en la Liga MX

Para esta temporada 2020-2021 de la Liga MX que inició el fin de semana, el sistema de competencia del torneo Guard1anes 2020 tiene algunas modificaciones.

La más evidente es el nombre del certamen que no se llamará Apertura 2020, sino Guard1anes 2020 en honor a todas las personas que han ayudado al combate del coronavirus. Dicho cambio significa el noveno en la historia de la Liga MX.

Deportes Se aplican nuevas reglas de juego en la Liga MX

En este nuevo torneo habrá mayor oportunidad para que los clubes clasifiquen a la Liguilla, ya que vuelve el Repechaje, aunque no será un puesto, sino cuatro los que se disputen, por lo que será hasta el lugar 12 quien tenga opciones de acceder a la Fiesta Grande.

Los cuatro primeros irán directo a Octavos de Final, mientras que el Repechaje será de la siguiente manera: 5o lugar vs. 12vo lugar; 6o lugar vs. 11vo lugar; 7o lugar vs. 10mo lugar, y 8o lugar vs. 9o lugar, todos a un solo partido, en casa de quien quede mejor ubicado en la tabla general.

Otra modificación es que no habrá descenso ni ascenso por las próximas cinco temporadas, pero se implementó un sistema de multas, el último lugar deberá pagar 120 millones de pesos, el penúltimo 70 y el antepenúltimo 50 MDP. Y si un equipo de manera recurrente termina en el último lugar pagará 20 millones adicionales. Los pagos serán utilizados para apoyar a los equipos de la Liga de Expansión.

Y por último, la regla de los menores desapareció por segunda ocasión en la Liga MX, ya no es obligatorio cumplir la 20/11.