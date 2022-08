Las jugadoras leyeron bien el partido y sacaron la victoria: Samayoa

Para Fernando Samayoa, director técnico del Atlético de San Luis femenil, la victoria de su equipo fue porque las jugadoras tuvieron la mentalidad clara de aprovechar el momento ante las dos expulsiones que sufrió FC Juárez.

"El fútbol no es para el que merece o mejor ataca, sino el que mete los goles, pero si creo que en un encuentro se te presenta las circunstancias para aprovecharlas, y a nosotros nos tocó y las aprovechamos. No voy a hablar de injusticia o justicias por las expulsiones, creo que pasa más por la determinación de mis jugadoras de ir por el resultado, porque en otros partidos hemos carecido de posesión de balón para crear opciones, hoy lo tuvimos y por ello creo que encontramos el resultado cuando se debía y el rival nos lo permitió cuando estaba más vulnerable".

El entrenador Fernando Samayoa dio todo el crédito a sus jugadoras. / Cortesía Atlético de San Luis

Y destacó la participación en el once titular de Karen Cano y el resto de las que jugaron. "Karen tuvo un gran partido, las oportunidades llegan y hoy ella ha tomado la suya, justamente la felicité por la buena actuación. Pero de todo el equipo destaco mucho la mentalidad, a pesar de la mala racha y resultados no tan buenos, seguimos trabajando porque creemos en el proyecto, creemos en el plantel completo que tenemos. Lo decía antes del partido que la confianza no nos la da la situaciones sino el trabajo, trabajamos bien en la semana y nos estaba constando mucho el entendimiento y que hacer cuando tengamos el balón. Por ello es importante esta victoria para darnos esa motivación extra".

Y está convencido de que vendrán mejores resultados para el equipo en los siguientes partidos, "siento que el equipo ha mejorado en el entendimiento, en las jugadas a balón parado y hoy estoy contento con eso, la estructura la mando el cuerpo técnico, pero ellas lo aplican y ante Juárez lo hicieron muy bien".

EL DATO

Atlético de San Luis femenil visita a León el lunes 22 de agosto, para luego recibir a Pachuca el jueves 25, en las jornadas 8 y 9, respectivamente.