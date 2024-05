La potosina Diana García suma 2° título y un llamado a la Selección Mexicana

Doble festejo para la potosina Diana Laura García Castillo, ya que logró su segundo título con Rayadas en la Liga MX Femenil, y horas después fue llamada a la selección mexicana mayor para los amistosos contra Canadá.

La popular “Dinha o China” se ha convertido en la futbolista más destacada en la historia del balompié potosino, con tres finales disputadas, dos ganadas y una perdida, además de un oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe con México.

Al final del partido contra América, declaró a la prensa nacional: “Estuvo muy cardíaco, pero siempre mantuvimos la fe y el creer en nosotras mismas, siempre nos repetíamos eso en toda la liguilla, Sabíamos que América era un rival difícil, por algo ha llegado a varias finales en los últimos torneos, pero nosotras no nos fijábamos en ellas, sino en lo que debíamos hacer para vencerlas, creímos en nuestro trabajo en la unión de grupo y que mejor que haber cerrado en casa, ante nuestra gente”.

Con lágrimas en los ojos, señaló que no fue un torneo fácil para ella, “sufrí una lesión que me mantuvo alejada, sin jugar, que no se curaba, pero gracias a Dios, a mis compañeras, cuerpo técnico, doctores y familia, pude salir adelante, fueron momentos difíciles, y por eso al sonar el silbatazo, lo primero que hice fue darle gracias a Dios por sacarme adelante”.

Y es que después de que hace dos años y cinco meses, en diciembre del 2021, la potosina disfrutaba las mieles de su primera corona, luego de derrotar a Tigres de la UANL, con quienes un torneo antes había perdido la final, volvió a saborear el éxito el pasado lunes por la noche cuando en tanda de penales y con un regreso dramático, vencieron al América para que Rayadas se proclamará como el equipo campeón del Clausura 2024.

Dramática final ante América que Rayadas logró ganar en penales. Había que festejar así. / Erick Estrella (ESTO)

Diana Laura disputó las dos finales, tanto la ida como vuelta, siendo titular y salió de cambio, luego de poderse recuperar de una grave lesión sufrida en las primeras fechas del torneo, que la tuvo fuera de los partidos, pero regresó en la recta final y fue pieza importante de la DT Valverde para obtener la corona.

La futbolista nacida en la capital potosina el 11 de noviembre de 1999, hace 24 años, se desempeña como mediocampista y llegó al equipo regio en junio de 2020 y desde esa fecha a la actual suma más de 145 partidos, con 16 goles anotados.

Su regularidad con el Club Rayadas la llevó a que la directiva le renovará hace unas semanas contrato hasta diciembre de 2026, además de que hace apenas unas horas se anunció que fue convocada a la selección mexicana femenil mayor para los próximos dos partidos amistosos contra Canadá. Tomará el lugar de Aylin Avilés “La Joyita”, quien causó baja.

Cabe recordar que Diana García ha estado presente en la Liga MX Femenil desde aquel nacimiento con el torneo de Copa y Liga en la temporada 2016-2017, y en su largo andar por el futbol profesional a pesar de su corta edad, ya tiene también un campeonato de Copa con las Tuzas de Pachuca, club con el que debutó y estuvo allí hasta el Clausura 2018, para después militar con las esmeraldas de León hasta el 2020, que fue cuando Rayadas se hizo de sus servicios y hasta la fecha se mantiene activa, ya con tres finales disputadas.

Diana García a sus 24 años ya es dos veces campeona de Liga y una de Copa, con Monterrey y Pachuca, respectivamente.