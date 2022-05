La lucha libre mexicana se ha convertido en un circo

La Lucha libre en nuestro país es cultura, tradición, historia, culto y pasión, y como todo deporte, la evolución con el correr de los años ha sido inevitable, desde el físico y estilo de los luchadores, hasta lo que uno puede ver arriba y debajo de un cuadrilátero, y es precisamente en este punto donde los gladiadores de antaño han levantado la voz para que se recupere un poco el estilo tradicional.

Uno de ellos es el legendario Huracán Ramírez, personaje que nace en el cine y que es llevado a los cuadriláteros por Daniel García Arteaga, quien, tras su retiro de los encordados, el personaje quedó a la deriva, y tras varios años de búsqueda, apareció un gladiador que actualmente cuenta con 39 años de carrera en la lucha libre, de esos 20 han sido interpretando a la leyenda blanquiazul.

Para Huracán Ramírez la evolución de la lucha libre a deteriorado al deporte, de pasar a ser un toma y daca de llave y contra llave y de medir fuerzas entre el bien y el mal, se ha convertido en un vedetismo, en un circo.

El legendario luchador junto a otros compañeros buscan que regrese la lucha libre tradicional. / Cristian Robledo

“Aparte de vedetismo, parecen chapulines, son cirqueros, no porque no pueda hacerlo uno, pero lo que hacen es irreal, son cosas que no son creíbles, te puedo mencionar muchos compañeros que he visto que me dan risa de ver tantos movimientos de acróbatas que ya quisiera tenerlos en cualquier circo; los respeto porque son suicidas, pero que se dediquen más a la lucha libre.”

El problema viene desde el origen, es decir, desde la formación de los futuros luchadores, pues para el mítico Huracán, los proceso para debutar a un joven se han acortado, llegando incluso poner en riesgo su carrera deportiva.

“Algunos instructores que de hoy en día no tienen la capacitada suficiente para prepararlos, en dos o tres meses ya son luchadores, cuando a mí me costó cuatro o cinco años, es como una carrera la lucha libre, al final de cuentas tu título es la licencia (de luchador) y tu carta de presentación para dignificarla.”

Otro punto que ha sufrido cambios es la creación de los personajes, algo que tampoco es muy del agrado del gladiador “Ahora son picos, colores, coligues, rímel, bilet, tenis, desgraciadamente se han perdido muchas tradiciones en la lucha libre.”

El intento por regresar a la lucha tradicional continua, la vieja guardia se niega a dejar morir y desaparecer la magia de la llave y contra llave que puso en lo alto la lucha libre mexicana. “Estamos tratado de salvarla, es difícil ahorita, han denigrado a los luchadores, ya mal acostumbraron a la gente, estamos tratando de salvar esto, ahorita ya se perdió todo.”

Ahora, los tradicionalistas esperan que regrese esa magia de la lucha libre que hicieron grandes gladiadores como El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, Huracán Ramírez entre otros; aunque la realidad es el espectáculo que hoy se entrega en las contiendas ha sido bien recibidos por los aficionados de hoy.

