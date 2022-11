La llegada de jóvenes dará dinamismo al equipo: André Jardine

Para el próximo torneo tendremos un equipo más joven, con mayor dinamismo y en búsqueda de tener mayor identidad con lo que queremos mostrar. Así lo afirmó André Jardine en conferencia de prensa.

"Cada torneo van a ver un equipo con más identidad, más protagonista, con jugadores más importantes, más jóvenes, y claro el primer torneo fue muy bueno para todos, entrando a liguilla; ya el segundo no alcanzamos la siguiente fase ero nos mantuvimos en un nivel competitivo. Estamos muy cerca de estar siempre en la liguilla y competir con cualquiera, eso es lo positivo que me deja en estos dos torneos que he dirigido en México".

El estratega brasileño señala que el equipo será más protagonista el próximo torneo. / Cortesía ADSL

Sobre la llegada de los mexicanos, Andrade defensa, Ochoa portero y Villallpando mediocampista, el entrenador brasileño comentó: "Estamos con ganas de dar pasos al frente, de ser un equipo con más capacidad técnica, protagonista, la incorporación de Dieter es un jugador que le gusta tener la pelota, Ochoa como portero es seguridad, Andrade que es seguridad, apoyados por el regreso de Unai Bilbao que es importante con salida al frente y bien ubicado. Dourado es otro que está firme en el medio campo. Seguro los resultados vendrán, enfrentamos en el torneo mexicano a equipos con poderío, pero buscaremos ser más dominante en casa y estratégicos en momentos claves del torneo, encontrar el equipo y formas de poder ir creciendo".

En torno a la gira por Argentina que arrancarán el 5 de diciembre, "conozco bien el futbol argentino, viví muy cerca su futbol e hice una pretemporada muy parecida a lo que vamos a hacer, aquella vez fue con Sao Paulo de Brasil, y para mi fue una experiencia muy importante. Argentina tiene un futbol de calidad, equipos buenos. Pero además de ello será positivo convivir con los jugadores las 24 horas. Pensar que enfrentaremos otra cultura, otro futbol y aprender de esta experiencia enriquecerá al equipo en todos los aspectos. Espero que regresemos con buenas sensaciones y más fuertes para el inicio de torneo".

Finalmente reiteró que con los tres refuerzos y uno más que está por llegar el equipo se fortalece, "nuestro equipo para el próximo torneo estará más renovado y vienen otros jóvenes más en fuerzas básicas empujando fuerte, que esperemos irlos incorporando poco a poco".