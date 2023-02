La Liga Femenil de Futbol Del Bajío inicia temporada 2023

La Liga Femenil de Futbol Del Bajío (LFFB) inicia actividades este fin de semana al enrolar la jornada uno del Clausura 2023, torneo en el cual participan doce equipos en una sola categoría.

La temporada 2023 incluye dos torneos anuales, el primero arranca este 25 de febrero y en esta ocasión, quizás por una pobre respuesta, no se jugará en dos categoría, estelar y ascenso fuerzas básicas, todos los equipos se concentran en una sola división.

Atlético Irapuato, actuales campeonas, buscarán refrendar su título en el 2023. / Cortesía LFFB

Así que las 12 escuadras que arrancan actividades son: Andrea's Soccer de Aguascalientes, actuales campeonas del 2022 del ascenso fuerzas básicas; Esmeraldas de León; Academia Femenil Uruapan; Selección Nuevos Talentos (SENETU) de Irapuato; Purépechas San Juan Nuevo UPN FC de Uruapan, Michoacán; Pequeñas Golden del Salto de Jalisco.

Aguacateras del Club Deportivo Uruapan; Club Deportivo Femenil FCA's de San Luis Potosí; Irapuato Femenil A.C., escuadra con más títulos en la Liga y actuales campeonas de la categoría estelar; Refineras F.C. Salamanca; Águilas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, equipo de nuevo ingreso; y la Academia de Futbol Guanajuato.

Con la confirmación de las doce escuadras participantes, el rol de juegos de la jornada uno queda de la siguiente manera:

SÁBADO 25 DE FEBRERO: Pequeñas Golden vs. Irapuato Femenil A.C., 15:00 horas, campo Corona, Salto Jalisco. Andrea's Soccer Vs. Aguacateras, 16:00 horas, campo Soccer Pro, Aguascalientes. Refineras FC vs. Academia de Fútbol Guanajuato, 16:00 horas, estadio Molinito, Salamanca.

DOMINGO 26 DE FEBRERO: FCA's vs. SENUTA Irapuato, 14:00 horas, Unidad Deportiva Simón Díaz, SLP. UASLP vs. Esmeraldas de León, 14:15 horas, Unidad Deportiva Universitaria, SLP. Purépechas San Juan Nuevo vs. Academia Femenil Uruapan, 15:30 horas, estadio Tzindio, Michoacán.

