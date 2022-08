La Ley aleja a los niños y niñas de los toros

Emiliano es un pequeño que está conociendo el arte del toreo, da sus primeros pases con el capote, y a su corta edad, ya muestra seguridad y muchas ganas de algún día ser torero, también disfruta de la fiesta brava, pero hoy en día en San Luis Potosí es algo que no se puede.

“Siento mucha frustración porque yo siempre he venido a la plaza y es la primera vez que no me dejan pasar”, dijo un muy molesto Emiliano quien es un aficionado a la fiesta brava.

El ganadero Manuel Labastida fue quien explicó el por qué en San Luis Potosí se prohibieron repentinamente la entrada a los menores a las corridas de toros: “Aquí se presenta una demanda de amparo y la recibe la licenciada Fabiola Delgado Trejo, juez primero de Distrito y ella da la instrucción al Ayuntamiento de que se prohíba la entrada de los niños a los toros”.

En la segunda corrida de Feria los menores ya no pudieron pasar, situación que molestó a los padres de familia que acostumbraban llevar a sus hijos a la Monumental El Paseo.

“Me siento muy enojado porque los antitaurinos dicen que es maltrato, pero lo que no se dan cuenta es que hay mucho más maltrato en las mataderos donde las vacas no pueden pelear por su vida, mucha diferencia a lo que hay en la Plaza”, comentó el pequeño.

La prohibición de que los menores entren a las corridas agarró por sorpresa a los amantes a la fiesta brava que justo viven el regreso del serial taurino de Feria, tras dos años de ausencia por el Covid-19.

“A todos a todos nos agarró de sorpresa, se le notifica nada más al Ayuntamiento porque al empresario se le notificó muy rápido y ahora el que tendrá que responder y presentar toda su defensa será la empresa de la plaza de toros”, comentó el ganadero Manuel Labastida.

TAURINOS SE MANIFIESTAN

La comunidad taurina se manifestó en la plaza Monumental El Paseo por la prohibición de los menores en las corridas, pero tienen fe en que niños y niñas vuelvan a disfrutar de la fiesta brava.

“Estoy muy triste, muy decepcionada, muy frustrada porque por herencia familiar yo vengo a las corridas de toros desde pequeña; mis hijas han querido venir desde pequeñas, justamente mi papá torea la próxima semana y es una de las preguntas que si pueden acompañar a su abuelo o venir a verlo la próxima semana y un dolor muy grande decirles que por cuestiones ya no van a poder asistir”, comentó Daniela Bautista.

“Yo tengo fe en que pronto los niños otra vez vuelvan a los toros, porque yo fui algún día niño y yo quise ser torero, entonces, mientras haya un niño con ilusión y con ganas de querer ser torero o aficionado creo que pronto van a volver los niños”, comentó el matador José Sainz.

Por ahora Emilio y la comunidad taurina no les queda más que esperar que se resuelva este problema que por lo visto continuará por varias semanas más.

“Si no nos juntamos para defender la fiesta brava vamos a perderla. primero investiguen acerca de los toros y luego tomen una decisión”, comentó Emiliano.

"La misma Suprema Corte de Justicia dice que los padres son los responsables de la educación de sus hijos y la Constitución también marca que los niños tienen acceso por ser mexicanos a la cultura y esto es cultura", finalizó Labastida.

La comunidad taurina teme que no se resuelva este problema antes de las dos corridas más importantes del serial de feria, incluso que se prolongue más tiempo prohibiendo la entrada de los menores a la plaza de toros.

ATIENDE AYUNTAMIENTO DECISIÓN DE PROHIBIR NIÑOS EN EVENTOS TAURINOS

El secretario general del Ayuntamiento capitalino, Fernando Chávez Méndez, confirmó que ya se atendió la solicitud de un Juzgado federal para vigilar que se cumpla la prohibición, todavía no definitiva, para que menores ingresen a espectáculos taurinos.

Se instruyó a la dirección de Comercio y a los responsables de la plaza de toros local para que se cumpla el mandato. Con éstos últimos, dijo, “hemos estado en comunicación; se les explicó claramente que el Ayuntamiento cumple con la parte que le corresponde…”.

Señaló que tal prohibición para que niños y niñas no acudan a eventos taurinos “no es tema del Ayuntamiento”, sino una atención a la solicitud del Juzgado federal, pero que “estaremos muy al pendientes de la instrucción y ver cómo termina este proceso judicial, para ver qué le compete al ayuntamiento de San Luis Potosí”.

También fueron notificados integrantes de las comisiones que recién modificaron el Reglamento Taurino y de Espectáculos, que resolvieron limitar el acceso a menores de edad a corridas de toros en el municipio, si no acudían acompañados de un adulto, lo que motivó la reacción de activistas antitaurinos que tramitaron un amparo y obtuvieron por lo pronto la suspensión.

El viernes, durante la corrida de toros del programa ferial, hubo una lánguida protesta de aficionados taurinos que se manifestaron a favor del ingreso de menores, aunque días antes la asociación Tauromaquia Mexicana ya había manifestado su preocupación por la citada decisión “que pretende poner en riesgo una actividad de carácter cultural e histórico que genera, además, una importante derrama económica para este estado y su ciudad capital”.

Se destacó que tanto toreros, ganaderos, empresarios, subalternos, monosabios como aficionados “reiteramos que el acceso de las niñas, niños y adolescentes a los espectáculos taurinos forma parte de su derecho a la cultura y a su identidad, cuando así́ lo deciden y bajo el cuidado de sus padres o tutores”.

