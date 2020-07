La inolvidable hazaña de la UASLP, en Villa de la Paz

El mes de enero de 1988 marcaría uno de los momentos más importantes y significativos para el Béisbol en San Luís Potosí, se celebraba un homenaje a uno de los jugadores más emblemáticos del municipio de Villa de la Paz, en el escenario sede del Rey de los Deportes paceño, el estadio Dr. Francisco Garate Valdez, nos referimos a Manuel “Marracas” García quien celebraba sus 25 años dentro del Béisbol.

Era el sábado 23 enero cuando la selección de la UASLP que era manejada por el ingeniero Noé Ávila Mayorga quien había formado un cuadro con tan solo 11 jugadores, este representativo de la universidad logro hacer dos hazañas marcando un gran recuerdo para el Béisbol en Villa de la Paz, en el primer juego el entonces joven y espigado lanzador Gerardo Zacarías logro uno de los sueños de todo serpentinero “Juego sin Hit ni Carrera”.

Gerardo Zacarías tendría en la receptoría a Benjamín Delgadillo, en la primera base a Rafael Puente, en segunda a Rodolfo “Rudy” Candía quién se combinó esa posición con Héctor Rivera, mientras que en la tercera colchoneta Román “Chito” Candía, en las paradas cortas estuvo Victor Martínez, los jardineros fueron; En el izquierdo Miguel Ángel Candía, mientras que Jorge Guerra cubrió la pradera central y Carlos Rueda junto con Andrés Ceja se combinaron para cubrir el bosque derecho.

Este equipo logro ser el segundo en conquistar un juego "Sin Hit ni Carrera" en el bonito estadio "Dr. Francisco Garate Valdez" en aquella década de los ochentas derrotando a la novena “Indios” de Cedral a los cuales el espigado Gerardo Zacarías solo les concedió dos bases por bola y nadie logro pisar la intermedia, logrando así los universitarios ganar el juego con pizarra de 7 carreras a 0.

Al terminar el juego fue grande la sorpresa para los peloteros de la Capital Potosina al escuchar por el sonido local que ese era el segundo juego de un “Sin Hit ni Carrera” en el mayor recinto de pelota del altiplano tunero, echo que lleno de alegría y jubiló a todos los integrantes de la selección de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues ni ellos mismos lo podían creer en especial Gerardo Zacarías y el receptor Benjamín Delgadillo quienes se fundieron en un abrazo. El primer "Sin Hit ni Carrera" fue el año 1966 es decir después de 22 años que no se daba el "Casi Perfecto" en el Garate Valdez.

Vendría el segundo compromiso:

En el segundo duelo la novena dirigida por Noé Ávila se enfrentó a los jóvenes de la Primera generación de la academia instruccional de Mineros de la Paz, lanzando por la Universidad Rafael Puente quien los mantuvo a raya sin permitir hit durante 8 entradas, es decir, la selección de la UASLP ya llevaba 17 cuadritos sin que le conectarán imparable hasta que vino la parte alta del noveno capítulo dónde sería Manuel “Marraquillas” García hijo del homenajeado quién sacaría la casta para los de casa conectando un triple y así romper con el maleficio, al final sus compañeros no lograron que pisará el plato pues cayó el tercer y último out del juego para que la Universidad conquistará la victoria también en el segundo desafío por pizarra de 1 carrera a 0, carrera anotada por cuadrangular de Carlos Rueda y así lograr la hazaña de solo recibir un hit en dos juegos, nada más y nada menos que en la casa del mejor Béisbol del altiplano potosino, el estadio "Dr. Francisco Garate Valdez", un logro qué jamás se ha repetido.

Han pasado ya 32 años de estos dos extraordinarios juegos, dos juegos que aún siguen siendo recordados por algunos de los protagonistas de ambas novenas.

GERARDO ZACARÍAS: Primero que nada pues, estoy muy agradecido con Dios por haberme dado la oportunidad de nacer en una familia en dónde me inculcaron mucho, el respeto a Dios, al estudio y al deporte. Dentro de mi familia fuimos 6 hombres y una mujer y todo el tiempo estuvo marcada por la competitividad, soy sumamente orgulloso y muy agradecido por los padres que me tocaron, pues mi madre siempre nos apoyó y empujó a esas tres áreas que comenté, Dios, estudio y deporte, a mi padre que también siempre me ha demostrado que el deporte es vital para un sano desarrollo, él practicó varias disciplinas aparte de béisbol, como box, toreo, motociclismo y tenis de mesa, a mis hermanos y a mí desde muy pequeños nos inculcó el deporte.

Desde siempre he amado al Béisbol mis papás nos llevaron a la Liga Pequeña de Béisbol, qué por ejemplo en mi caso fue a los 5 años de edad donde comencé mi actividad en ésa institución, donde poco a poco fui aprendiendo a ser mejor.

Al recordar esa hazaña del aquel enero de 1988 en donde yo estaba estudiando en la Universidad Auónoma de San Luis Potosí y era ya parte de la selección de béisbol que dirigía el Ing. Noé Ávila Mayorga y tuvimos la oportunidad de ir a Villa de Paz en donde se presentó un torneo "cuadrangular" en homenaje a Don Manuel “Marracas” García y me tocó lanzar el primer juego contra “Mineros” de La Paz, como olvidar esa ocasión en enero del 88 pues fue una noche muy fría y era un juego nocturno, esa noche nos tocó, en esa zona dónde teníamos mucha rivalidad con los equipos tanto de Matehuala, como los de La Paz y Cedral, siempre hubo mucha rivalidad con ellos y en esa ocasión tuve la oportunidad de que mi manager el ingeniero Noé Ávila, me diera la pelota para iniciar el juego.

Siempre en toda mi carrera deportiva traté de ser muy responsable y mantenía una buena concentración trataba de siempre calentar perfectamente y en esa ocasión por ser una noche helada hicimos un calentamiento muy fuerte, recuerdo que ese juego estuvo lleno de jugadas muy interesantes, si, fue un juego "Sin Hit ni Carrera" pero no fue un juego perfecto, puesto que concedi dos bases por bola y eso ocasionó que ya no se pudiera concretar un juego perfecto, pero si el sin hit ni carrera, algo que fue muy interesante porque en todas las entradas se presentaban situaciones en donde estuvo en peligro el lograr el objetivo de concretar el logro que se consiguió.

Hoy a más de 32 años de aquel juego le doy gracias en este momento a mis compañeros de equipo, pues cada uno de ellos como yo sabemos que esto del Béisbol y en la vida es importante trabajar en equipo, todos participamos para lograr el objetivo de ganar el juego y desarrollar el "Sin Hit ni Carrera”, viene también el recuerdo de Benjamín Delgadillo que fue mí cátcher con quién hubo un acoplamiento magnífico pues nos coordinamos perfectamente para hacer los lanzamientos y sacar de equilibrio a la mayoría de los bateadores enemigos, siempre le hice caso en las señales.

Otro compañero que también realizó varios lances interesantes fue Román “Chito” Candia parador en corto pues le salieron varias jugadas y siempre demostró mucha seguridad, con un tiro muy certero a la primera base, otro compañero de esa selección es Jorge Guerra jugando en el jardín central y que también tuvo la oportunidad de realizar varias jugadas con mucha seguridad sobretodo al correr los elevados, creo que cada uno mis compañeros realizó un buen trabajo para obtener el resultado final, en el Béisbol y creo que en todos los deportes de conjunto todos los integrantes son importantes, pero sin duda la que es muy clave para lograr el objetivo es la posición de manager, en donde el ingeniero Noé siempre fue una persona con mucha sabiduría y siempre con una actitud muy positiva que animaba a los jugadores a desarrollar su máximo esfuerzo.

Yo recuerdo que durante el partido, jamás, jamás, la verdad me imaginaba que estuviera desarrollándose el juego “Sin Hit ni Carrera” pues en ese momento sólo trataba de hacer el trabajo, sacar los outs todo el tiempo y los compañeros en la área ofensiva realizaron lo suyo a la hora de batear y de anotar carreras, fue hasta lograr obtener el out 27 cuándo me di cuenta de que se había logrado el juego así, es importante aclarar que en toda mi carrera fue el único juego que logre obtener un resultado así, hoy aprovecho para mandar muchos saludos a todos mis compañeros de aquel equipo y ojalá se den la oportunidad de leer este comentarios y recordarles que en mi persona siempre van a tener un amigo y muchas gracias a todos por su amistad y su coraje al jugar este gran juego qué es el Béisbol.

BENJAMÍN DELGADILLO: Imagínate cómo acabaría yo después de esté juego, me sentía muy feliz pues Geras siempre se acopló muy bien conmigo y pues en mi posición traté de hacer un buen trabajo, recuerdo que en cada entrada en la banca yo le decía vamos bien, vamos bien, y él sólo sonreía, ahora entiendo qué no se reía por los nervios sino porque él así era siempre feliz disfrutando lanzar, aquí los más nerviosos éramos los demás junto con el Ing. Noé Ávila quienes nos dábamos cuenta de lo que estaba lanzando Gerardo.

Lo más bonito para mí en ese juego fue cuando escuché por el sonido local que era el segundo juego “Sin Hit ni Carrera” en ese estadio, entonces como por arte de magia Gerardo Zacarías y yo nos volteamos a ver y nos fundimos en un gran abrazo de felicidad, un abrazo que solo de recordar creo y pienso que el juego acaba de terminar anoche, pues no sé cuántos años van pero parece que fue ayer porque está en mi mente.

Fíjate yo me enseñe a cachar y jugar con una pelota de tenis, jugábamos en la calle y bateabamos con la mano a puño cerrado, hasta que comencé a jugar en la Liga Pequeña pues yo soy Primera Generación de la Pequeña, a mi siempre me gustó mucho cachar pues gozaba cuando los bateadores solo daban vueltas al abanicar, hoy quiero decirle a quien lea esto que el catcher es quien más cuenta se da de como está el ánimo de sus compañeros en el juego y yo siempre ví la seguridad en Gerardo.

El segundo juego lo llevábamos igual pero Rafa Puente cuando teníamos al “Marraquitas” en 2-2 yo le pedía una curva afuera y Rafa dos veces me dijo que no y ándale se la dejo poquito pegada y recta y allá fue a dar el palazo de triple que si no es porque la barda del jardín izquierdo hace un triangulo eso hubiera sido un cuadrangular pues rebotó y solo fue un triple que los del equipo contrario no lograron remolcar, hoy al paso de los años les mando un abrazo fuerte a todos aquellos integrantes de esa selección y también a los amigos peloteros de Villa de la Paz.

AGRADECEMOS A: Ing. Noé Ávila Mayorga, Sr. Pedro Carmona, Gerardo Zacarías, Benjamín Delgadillo y Andrés Ceja, mil gracias por facilitar la valiosa información para la realización de este gran recuerdo del Béisbol Potosino.