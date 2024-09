La historia del luchador potosino Trébol Negro Jr., inmortalizada en cómic

Trébol Negro Jr. es un luchador con presencia, saca la rudeza cuando es necesario, se vuelve imparable cuando se trata de defender el legado que le dejó su padre, prueba de ello son 35 años de carrera luchística en la que ha mantenido en el gusto de la afición potosina.

Abajo del cuadrilátero hay dos facetas del heredero del Trébol Negro, una es la de ser parte de la Guardia Civil Estatal y la otra es la de escritor, y es gracias a esta última que le dio la oportunidad de volver inmortal a su personaje con la creación del cómic “El orgullo de una leyenda”, el cual fue presentado al público en el Museo del Ferrocarril y que en una parte habla sobre la relación con su padre y cómo lo veía como un superhéroe.

“Esa magia que yo viví está trascendiendo en un cómic a las nuevas generaciones, para mí es increíble que la juventud actual tengo en sus manos un pedacito de mi vida que se los entrego con el corazón, pero que a la vez les va a servir como una guía, yo espero que los niños o la juventud se sienta identificado con el niño que aparece en el cómic, que quiso emular las hazañas de un superhéroe que tenía su casa y que trascendió hacia el cuadrilátero y de ahí hasta lo más grande que es la supremacía que puede tener cualquier ser humano, para mí es algo increíble y se los regalo de todo corazón”, dijo el continuador de la leyenda potosina.

Saien Ortiz fue el encargado de darle vida a su personaje en la historieta y que con sus ilustraciones retrató lo que el Trébol Negro quería expresar, pues son sus vivencias y escritos, y fue una gran emoción que le transmitió que decidieron hacer mancuerna con él.

“Es una satisfacción muy grande, muy fuerte, ya que este proyecto no enaltece solamente al maestro Trébol Negro Jr. sino de su padre el maestro Trébol Negro y es un muy bonito saber que en este cómic estamos viendo tantas emociones. Vemos aquí tanta gente que tiene tantos sentimientos encontrados yo creo que esa es la mayor satisfacción de este proyecto”, comentó Saien Ortiz.

El gladiador potosino plasmó parte de su infancia en el cómic, en donde se ven a los luchadores como los personajes que cuidan y protegen, tal como debe de ser en la vida real con los elementos policiacos y que, dentro de la Academia de la Policía Estatal, él aportó su granito de arena para que las nuevas generaciones no se olviden de su objetivo de ayudar y servir.

“He podido abonar completamente mi misión de ser un superhéroe y llevarle a las calles cuando estoy auxiliando a una persona, cuando estoy atendiendo a alguien, alguna persona desvalida, alguna persona que necesite ayuda, porque para mí es trascendente que esa persona se lleve lo mejor de mí, de lo mejor de un servidor público, que cuando vean a una patrulla que se acerquen y se sientan con la seguridad y gratitud que solamente un servidor público puede brindarles”, dijo el Trébol Negro Jr.

Para Gran Amenaza es un orgullo cuyo hermano sea el protagonista de este cómic, pues es como un homenaje por el esfuerzo de décadas por mantener vigente al Trébol Negro tal como lo hubiera querido su padre.

“Estoy muy orgulloso por él, se lo merece, es un gran hermano, un gran ser humano y sobre todo un buen luchador. Yo creo que la sangre de la lucha libre la llevamos dentro de nosotros porque nuestro padre Trébol Negro fue el que nos inculcó principalmente este bello deporte, pero cada quien fue formando su camino y el de él es muy satisfactorio”, mencionó el también gladiador potosino.

El gladiador sabe que es momento de guardar el traje, la capa y máscara de Trébol Negro Jr, pues quiere que los aficionados se lleven esa imagen suya de fuerte e imbatible sobre los cuadriláteros.

“Quiero que en esa última palmada se vaya todo lo que he hecho sobre el cuadrilátero, que con tal de agradar al público que ha pagado un boleto yo me he brindado, he dejado mi sangre, sudor y lágrimas sobre un cuadrilátero porque nunca he dado una mala lucha siempre he dado lo mejor de mí, puesto quiero que todo el público que pagó un boleto por ver al Trébol Negro se lleva esa imagen”.

El adiós del Trébol Negro Jr. será en octubre próximo en donde concluye una etapa en la vida de este gladiador y para aquellos que quieran adquirir el cómic de este gran personaje lo pueden hacer en FU. Cómics a través de Instagram, Facebook y TikTok.