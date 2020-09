"La Fiera" el próximo rival del Atlético de San Luis

Culminó la jornada 11 del Guard1anes 2020 y la escuadra de León dio la nota al quitarle el invicto a Pumas, único equipo que se había mantenido sin derrota en el actual torneo.

Hacemos mención del conjunto esmeralda que dirige Ignacio Ambriz, porque es el rival en turno del Atlético de San Luis, el domingo 27 a las cinco de la tarde en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, a puerta cerrada.

Un cotejo muy complicado ante el actual sublider general es el que tendrán los dirigidos por Guillermo Vázquez, que no ha tenido un buen torneo y que se mantienen por tercera jornada en el penúltimo lugar con 8 puntos, mismas unidades que el sotanero Necaxa.

Cabe mencionar que el mes de septiembre ha sido negro para San Luis, ya que de cinco partidos programados, por el momento solo le ganó a Necaxa y ha perdido con Pachuca, Pumas y Monterrey.

Ante León no se puede dar el lujo de sumar una derrota más, ya que solo restan (con este) siete partidos para culminar el torneo, 21 puntos en disputa, y aunque no todo esta perdido, pues están a cuatro puntos de zona de repechaje, el accionar del equipo potosino no ha sido el mejor.

La tabla de posiciones después de once jornadas marcha así: 1.- Cruz Azul, 25 puntos; 2.- León, 24 puntos; 3.- América, 23 puntos; 4.- Pumas, 22 puntos; 5.- Pachuca, 18 puntos; 6.- Tigres, 17 puntos; 7.- Monterrey, 17 puntos; 8.- Guadalajara, 15 puntos; 9.- Puebla, 13 puntos; 10.- FC Juárez, 13 puntos; 11.- Toluca, 13 puntos; 12.- Santos, 12 puntos.

13.- Querétaro, 11 puntos; 14.- Atlas, 10 puntos; 15.- Mazatlán, 10 puntos; 16.- Tijuana, 10 puntos; 17.- Atlético de San Luis, 8 puntos; 18.- Necaxa, 8 puntos.

