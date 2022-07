La contundencia debe mejorar ante Mazatlán: Gustavo Leal

El aprovechar las opciones de gol es uno de los aspectos que debe mejorar Atlético de San Luis y que el cuerpo técnico reconoce que es uno de los pendientes a resolver a corto plazo, si se quiere regresar a la senda del triunfo el próximo viernes 22 que visiten a Mazatlán en la jornada 4 del Apertura 2022 de la Liga MX.

Gustavo Leal, auxiliar técnico de André Jardine, manifestó que en lo que va del torneo el equipo va caminando, “ya tuvimos mejoras desde el primer partido, ante León nos anotaron dos goles, contra Chivas mantuvimos el cero y ahora en un penal nos anotan, pero tuvimos el control defensivo y las chances ofensivas para hacer los goles; creo que solo falta la contundencia para aprovechar esas opciones que creamos, pero no es una cosa que nos preocupa, porque tenemos los jugadores de calidad en la cancha y banca y eso lo podemos resolver pronto y encontrar el camino y subir en la tabla de clasificación”.

Ahondó que ante Monterrey el equipo no jugó mal y que no realizar cambios en el once titular era parte de la estrategia, “el plan y preparación que hicimos del partido durante la semana exactamente salió como el cuerpo técnico lo planteó, solo faltaron los goles. Pero vamos a seguir enfocados mucho en que el equipo desarrolle esa contundencia que falta. Tenemos mucha confianza en los jugadores que inician, pero también en todos los que tenemos en la banca, nuestra planificación estaba funcionando ante Rayados, incluso hasta en el segundo tiempo y solo pensamos en modificar cuando queremos cambiar la energía de los jugadores o plan que en un principio aplicarnos. Creo que hasta antes del penal, no había necesidad de moverle al equipo, pues teníamos controlado el partido, pero cae el gol y entonces buscamos opciones para buscar el empate. No se dio y no queda más que seguirnos preparando porque se viene rápido un partido importante el viernes contra Mazatlán”.

Al ser cuestionado sobre el por qué al equipo le cuesta tanto ganar en casa, el auxiliar comentó: “Cuando llegamos al equipo tenía muchos partidos sin ganar en casa, pero después en el torneo pasado logramos una seguidilla de triunfos, hasta que la rompió Santos Laguna cuando perdimos en la última jornada. El partido de hoy el plan que trazamos fue perfecto, tuvimos las oportunidades y no las aprovechamos, incluso jugamos mejor que como lo hicimos ante León. Creo que es cuestión de rachas y pronto, saldremos de estas dos derrotas”, apuntó.

EL DATO André Jardine sufrió su segunda expulsión desde que llegó a la Liga MX

