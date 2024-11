La Carrera del Abrigo llega a su edición XXV el 15 de diciembre

El 15 de diciembre se realiza la Carrera Del Abrigo 2024 que en este año cumple 25 de organizarse, por lo que se hace el llamado a la población para hacer válido el lema de la lid, ¡este invierno, abriga a un hermano! donando una prenda abrigadora o una cobija.

Este será el tercer año que la lid es organizada por sus hijos Imelda y Ursus Muñoz Suárez del Real, así como familiares y Martha Delgadillo Pérez, luego de que el 21 de mayo del 2022 falleciera el exfutbolista y corredor Jorge Ursus Muñoz Remolina, fundador e impulsor de causas sociales a través del deporte.

Por tal motivo se le recordó en la presentación de la carrera, que encabezaron Imelda y Martha, acompañadas de Luis Fernando Alonso Molina, titular de Deporte Municipal; Ursus Muñoz Suárez del Real; Juan Armando Quintanilla Loredo, Alejandro García del Club Conejos, Roberto Francisco Mirabal Chessal, y la señora Luisa Ortiz, representante de la comunidad de La Laborcilla, quienes serán los beneficiados con lo que se recaude de ropa y cobijas.

“Agradezco a todos los que de alguna u otra manera nos apoyan en seguir con el legado de mi papá, él ya no está con nosotros pero día con día lo recordamos y continuaremos con la labor que él encabezó durante 22 años, de apoyar a los más necesitados, de comunidades, rancherías a donde poco llega el apoyo, y pasan crudos inviernos, por lo que una prenda abrigadora o cobija que done, ellos lo agradecen porque la necesitan. Por ello hacemos el llamado para que se sumen y donde bufandas, chamarras, abrigos, suéteres, guantes, etc, en buen estado. Mucho o poco todo es bien recibido”, expresó Imelda Muñoz.

Por su parte, Martha Delgadillo, dio a conocer la convocatoria, en la que explicó que la inscripción no es en efectivo, sino en especie, por la prenda o cobija que done reciben su número para participar. La salida y meta en la esquina de avenida Carranza y Fray José de Arlegui, a las 8:00 horas. En esta edición con 3 kilómetros para los niños y familias que quieran caminar trotar o correr, del punto de partida hasta la Casa de la Cultura y de regreso; los 8 y 10 kilómetros para los que corran, con recorridos por toda la avenida Carranza hasta el ex-cine Avenida, y hasta plaza de Los Fundadores, respectivamente.

Al final reciben medalla que será patrocinada por el Ayuntamiento de la Capital. Las inscripciones para donar prendas y cobijas ya están abiertas, en la Galería Caprichos, en Iturbide 845, centro histórico de la ciudad. Por último, Luisa Ortiz felicitó a las organizadoras por su labor y señaló que será de gran beneficio para la población de La Laborcilla el recibir una prenda para el crudo invierno que se avecina.

EL DATO

Jorge Ursus Muñoz Remolina falleció el 21 de octubre del 2022 y su labor altruista siempre fue valorada.