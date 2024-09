La boxeadora potosina Fátima Herrera confía en la llegada de Rommel Pacheco

La boxeadora olímpica Fátima Patricia Herrera Álvarez fue invitada de honor en la quinta Carrera Atlética de El Sol de San Luis y compartió a esta casa editorial que además del boxeo, el correr para ella además de que es fundamental en su preparación, es algo que disfruta mucho pues es una sensación única y que le permite estar consigo misma.

La deportista potosina confesó a El Sol de San Luis que ella desde pequeña además del box, le gustaba correr, incluso los días que no lo hacía no se sentía bien consigo misma sin importar que fuera domingo, ella desde temprano ya estaba con los tenis listos para salir a disfrutar de esta actividad.

“Es algo que siento muy bonito el correr, el sentir el aire, el correr fuera de un lugar que no esté cerrado, pues te da un oxígeno más puro, más limpio, es normalmente eso es en la mañana, cuando va amaneciendo que es a las 5 o 6 de la mañana, entonces se siente el aire muy fresco, cuando no hay tanta contaminación del medio ambiente y la verdad es algo muy bonito el correr, yo disfruto mucho el correr, inclusive sentir el sudor, sentir lo caliente de la suela del tenis en ocasiones”, dijo Fátima.

Ella al ser un ejemplo hizo el llamado para que las personas hagan alguna actividad física y que menor que aprovechar la carrera de El Sol de San Luis el próximo 8 de diciembre para comenzar con el propósito de hacer ejercicio.

“Pues motivarlos a que realicen ejercicio o practiquen algún deporte que los ayude a estar físicamente bien y también pues para sentirse bien en su salud, ayuda muchísimo el deporte, el practicar te da mucha disciplina y eso conlleva a que estés bien físicamente y en tu salud que estés muy bien”, recomendó la boxeadora.

ESTO OPINA DE ROMMEL PACHECO

Sobre la llegada de Romel Pacheco a la Conade en la administración federal que está por entrar, espera que beneficie a todos los deportistas mexicanos, pues el momento en el que se necesita más apoyos para continuar con su preparación para las justas internacionales que tengan en puerta.

“Yo espero que tengamos ese apoyo que en algún momento hizo falta para poder seguir compitiendo de una forma más digna, de una forma más adecuada que no estemos batallando tanto con el recurso, con el apoyo, entonces yo creo que estos cambios van a favorecer un poco lo que es el deporte mexicano y esperemos que nos apoyen de la forma adecuada”, mencionó Herrera Álvarez.

SE SIENTE RESPALDADA

Actualmente Fátima Herrera es respaldada por deporte municipal de la capital para que continúe su preparación al siguiente ciclo olímpico, algo que en definitiva ayuda mucho para que solamente se preocupe por el tema deportivo y no por lo económico.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

“Es un gran apoyo que pues ya no voy a estar estresada por los recursos, por el apoyo, sino ya enfocarme más a lo que es mi entrenamiento, mis competencias, pero ya no tener esa preocupación de cómo le voy a hacer para poder asistir a cada una de mis competencias, también agradecer mucho el apoyo de Enrique Galindo Ceballos, ese apoyo que siempre me ha brindado, que siempre me ha dado de una forma generosa yo estoy muy agradecida por su respaldo que me brinda y también con Luis Fernando Alonso porque por medio de él es como yo puedo tener ese apoyo” compartió la deportista potosina.

EL FUTURO DEL BOX

La primera potosina en unos Juegos Olímpicos mencionó que le daría tristeza que el boxeo no esté incluido en el próximo programa de Los Ángeles 2028 y de no incluirse sería una gran pérdida para el deporte mundial.

“El que haya una posibilidad de que quiten el boxeo es algo que me llena de tristeza, yo espero que no lo quiten, la verdad el boxeo sin Juegos Olímpicos pues no seguiría siendo igual, yo sé que está el boxeo profesional, pero yo siento que me llena un poquito más es el amateur, yo disfruto muchísimo, pero yo espero no lo vayan a quitar, esperemos poder ver al boxeo en Los Ángeles 2028 y yo poder nuevamente clasificar”, opinó la deportista surgida del deportivo Ponciano Arriaga.

Fátima Herrera agradeció a El Sol de San Luis por la invitación a la presentación de su quinta carrera atlética y el reconocimiento que se le entregó por su trayectoria, desempeño y por hacernos soñar en los Juegos Olímpicos de París 2024.