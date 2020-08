La AEFFSLP respetará lo que indique Salud: Josefina Hernández

A pesar de que tenemos un protocolo de sanidad, no vamos por el momento ha realizar competencias ni cursos presenciales para evitar cualquier tipo de contagios por Covid-19. Así lo declaró Josefina Hernández Flores, presidenta de la Asociación Estatal de Fisicoconstructivismo y Fitness de San Luis Potosí.

Agregó que se mantendrán respetuosos de las indicaciones de las autoridades de salud y del reciente incremento de contagios en la entidad, y más ahora que se anuncia que San Luis Potosí tendrá por quince días más semáforo rojo de alto riesgo.

"Entendemos la desesperación de los atletas y deportistas de los diversos gimnasios que ya quieren competir y regresar a la "normalidad" pero hay que ser cautelosos, no están autorizados los eventos masivos ni tener actividades grupales. No seremos un vínculo para más contagios, al contrario, queremos salvaguardar la integridad de todos esos deportistas y sus familias".

En cuanto al Seminario que inició el pasado mes de febrero, Hernández Flores, dijo que se pudieron realizar dos módulos presenciales y dos virtuales, y que se tenía programado para este 1 y 2 de agosto otros más no virtuales sino presencial en el CEDETARD, pero lo pospusieron hasta nuevo aviso, por recomendaciones de las autoridades de salud.

"Esto de posponer o suspender eventos y actividades nos ha traído muchas perdidas, creo a todos en general, pero bueno, primero esta la salud y no podemos también aventurarnos hacer algo que por el momento también no nos autoriza la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness, que también está a la espera de reanudar actividades no solo en la CDMX sino en todo el país", enfatizó.

EL DATO

En tanto se mantenga el semáforo rojo, todo evento masivo o actividad grupal en lugares cerrados, está suspendido

