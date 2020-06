La AEFFSLP esperará indicaciones de las autoridades de salud

La Asociación Estatal de Fisiconstructivismo y Fitness de San Luis Potosí está a la espera de que las autoridades de salubridad y estatales den su visto bueno para reanudar actividades, pues primero está la salud.

Así lo informó a través de un comunicado la rioverdense Josefina Hernández Flores, presidenta de la AEFFSLP, quien ha estado en contacto con todos los deportistas, atletas y dueños de gimnasios afiliados, a quienes les dice que tengan calma, pues ya pronto volverá todo a normalizarse.

"Estamos muy al pendiente de lo que nuestras autoridades deportivas, federativas, gubernamentales y sobretodo de salud nos indiquen. Estoy consciente que son momentos muy difíciles para todos, y económicamente para quienes mayor perdida les representa el no abrir sus centros de trabajo, pero estamos ante una pandemia que nadie esperábamos y que ha cobrado vidas, incluidos deportistas".

Y añade que la Asociación que representa ha sido respetuosa de lo que las autoridades y especialistas informan, por tratarse de algo delicado y valioso como es la salud y vida.

"Nos han dado una fecha tentativa para reanudar labores en gimnasios pasada la segunda quincena de junio, esperemos que así sea, pero todo depende del semáforo y contagios que se tengan en esas fechas, no solo en la capital sino interior del Estado. En cuanto a eventos oficiales, aún no es tiempo, va a tardar más, hasta que ya no haya riesgo alguno para los asistentes, organizadores y participantes anunciaremos fechas de las próximas competencias y actividades", señala.