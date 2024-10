Karla Torres campeona absoluta Women’s Physique en Guadalajara

Karla Melissa Torres, oriunda de Cerritos, San Luis Potosí, logró el primer lugar absoluto del Miss Lions Classic 2024, que se celebró en Guadalajara, Jalisco, evento realizado por el 36 aniversario del Corporativo Lions Gym.

El triunfo fue en la categoría Women’s Physique, mismo que le da derecho, al ser una de las y los seis triunfadoras absolutos del mencionado evento regional, a competir en la próxima fecha internacional que será los días 9 y 10 de noviembre en Puebla, donde se otorgan wild card para competencias avaladas por NPC, Woldwide – IFBB Pro League.

Karla comentó a El Sol de San Luis que la disciplina de los últimos meses, o años, “ha valido la pena, he mejorado en mucho mi técnica de poses, mi trabajo físico está trayendo resultado y poco a poco. Además el trabajo que vengo haciendo con mi coach Arturo Aguilar y Claudia de hipopresivos fit, está rindiendo frutos. El título es de ellos dos y de las personas que de alguna u otra manera me han estado respaldando ya se con asesorías, entrenamientos, patrocinios, y todos esos mensajes de aliento que me envía. Para todos gracias”, expresó feliz la orgullosa cerritense.

Cabe mencionar que Karla combina el deporte con sus profesión, ya que ella se desempeña en el turno vespertino como docente en la Escuela Primaria “Francisco Villa” de la colonia Benito Juárez, ubicada en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Ella entrena muy temprano diariamente en el King Gym durante varias horas, para luego por la tare acudir a dar clases, y aunque señala que es cansada su rutina diaria, que no le permite disfrutar de convivio o reuniones con familiares y amigos, ya está acostumbrada y feliz porque el deporte es algo que la mantiene viva y tiene en mente llegar a competir en eventos internacionales y mundiales.

Cabe mencionar que Torres Cruz, de 26 años, ha sido ya monarca estatal al ganar el Miss San Luis 2020, además de campeona nacional absoluta Women's Physique en el 69o Clásico Mr. México 2021, siendo electa por su desempeño como la "mejor atleta del año" por la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness (FMFF), además de obtener un segundo lugar en el IFBB Diamond Cup 2021, realizado en Cancún, Quintana Roo, y el National Champions en wellness primer lugar clase A, realizado en la ciudad de Puebla en el año 2023.

EL DATO

Karla Melissa Torres Cruz volverá a competir el 9 y 10 de noviembre en Puebla.