Karla Ericka Tayabas destacó en Fitness

Karla Ericka Tayabas tuvo un gran 2019 en el fitness al ubicarse entre las mejores de su disciplina, hasta ser electa la relevación de la categoría wellness, a pesar del poco tiempo que tiene como competidora.

En entrevista exclusiva para El Sol de San Luis, explica que practica el deporte desde los doce años de edad, comenta en entrevista que se inició en el fitness hace poco más de un año de manera formal, para competir en los eventos que organiza anualmente la Asociación Estatal de Fisicoconstructivismo y Fitness que preside Josefina Hernández Flores.

"Practico deporte desde que estaba adolescente, pero fue hace año y medio que me dedique más en forma al gimnasio, lo hice en un principio para tener un buen hábito de salud y bajar de peso. Sin embargo me fui adentrando más y me animé a competir". En los pocos eventos que ha podido participar, pues apenas es principiante, ya ha podido obtener buenos resultados debido a su constancia y disciplina. "Me fue bien este año, participé en el Mr. y Miss San Luis 2019 en agosto pasado y obtuve el primer lugar en wellness principiantes, algo que no me esperaba, pues había otras chicas bien preparadas, pero bueno, creo que el trabajo que hice durante los meses previos, valió la pena y se reflejó en el resultado obtenido".

Nos menciona que no tiene entrenador, que ella misma prepara sus rutinas y con la asesoría del reconocido doctor Armando Romero Bravo, quien es nutriologo, experto en suplementación y farmacología deportiva, ha logrado mantenerse en excelente forma.

"La verdad que este deporte representa mucho sacrificio, le tienes que dedicar sus horas y sobretodo llevar una dieta especial cuando vas a competir. Aquí no hay flojeras, es una constante, porque si dejas de entrenar varios días, es difícil recuperarte después. Sin embargo, cuando se dan los resultados, eso compensa todo".

Leer más de El Sol de San Luis

Deportes

Deportes