Julio César Chávez recibirá Cinturón Otomí del CMB

La nueva edición del Cinturón Otomí del Consejo Mundial de Boxeo, realizado por artesanas mexiquenses será entregado a Julio César Chávez como un reconocimiento a su trayectoria y su aportación al pugilismo mexicano y mundial.

Mauricio Sulaiman informó en conferencia virtual que esta pieza única será entregada al munticampeón el 25 de septiembre durante el combate que el campeón sostendrá frente a Jorge "Travieso" Arce.

En el ring Julio César Chávez y "El Travieso" Arce se enfrentarán por una noble causa

Con la presencia de Ibeth "La Roca" Zamora como madrina del fajin y Marcela González Salas, secretaria de Cultura y Deporte del Estado de México, Sulaimán explicó que esta nueva versión de la pieza fue ornamentada por la artesana Reyna Rayón Salinas, mujer indígena de la etnia otomí del Estado de México.

El Cinturón Otomí fue realizado sobre un telar, similar a usado por las mujeres otomíes en la cintura y cuya técnica consiste en ir entretejiendo hilo a hilo para darle vida a las figuras emblemáticas de la entidad en colores verde, rojo y blanco, coronado por los escudos de los países que conforman el Consejo mundial de boxeo.

"La Roca" Zamora halabó el impulso que el boxeo está dando a mujeres artesanas mexiquenses que son bastiones de lo que ahora es el Estado de México como sociedad, "es un paso muy importante para nosotros, como etnia otomí, que digan que nuestras costumbres, nuestras tradiciones, están presentes en México a través de un organismo tan prestigiado".

Por su parte Julio César Chávez expresó vía remota que todos los reconocidos a su carrera siempre serán buenos, porque más allá de lo que logró arriba del ring, hay muchos porqué celebrar abajo de él, “es algo increíble, todos estos reconocimientos que he recibido, han sido dentro de mi recuperación; si no, ya me hubiera muerto", puntualizó.